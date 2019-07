Martha Hildebrandt: el significado de “Reflectivo, -a”

Este obvio derivado de reflejo no se registra en la última edición (2014) del Diccionario de la Real Academia Española. El adjetivo reflectivo, -a es entre nosotros sinónimo del término de la lengua general reflectante “que refleja la luz, el calor, el sonido, etc. en su superficie lisa” (Diccionario de peruanismos, APL, 2016). Véase un ejemplo del diario limeño La República: “[Las escaleras] están pintadas de amarillo y no porque sea un color partidario, sino porque es un color reflectivo, que es aprobado por el MTC” (24/1/2013).