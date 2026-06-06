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La historia geológica detrás del origen oculto del Morro Solar

“El Morro Solar sigue siendo uno de los lugares más conocidos de Lima. Sin embargo, también es un archivo natural extraordinario”.

    Victor Román/Sci2Press
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    Imagen: Sci2press
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    Miles de personas visitan cada año el Morro Solar en Chorrillos. Suben hasta la cima para observar el océano, recorrer sus senderos o recordar trágicos episodios de la historia republicana. Pocas imaginan que bajo sus pies se encuentra el registro de un paisaje completamente distinto al actual.

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