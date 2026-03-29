Vargas Llosa y el “Perú imaginado”, rutas alternas en la Carretera Central por Semana Santa y “La casa de la comedia” cierra por las extorsiones

En el Semáforo de este domingo 29 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: este martes 31 de marzo se llevará a cabo “El Perú imaginado”, jornada organizada a propósito de los 90 años del escritor y Nobel peruano Mario Llosa. El evento consta de tres mesas redondas en las que las letras y el pensamiento convergen. El segundo tema: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha habilitado cinco rutas alternas en la Carretera Central por la Semana Santa. También se va a restringir el paso de camiones de carga pesada en horarios determinados. Por último: “La casa de la comedia” tuvo que “suspender de manera definitiva” sus grabaciones debido a las constantes amenazas que recibe de extorsionadores.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Mario Vargas Llosa y “El Perú imaginado”

Como parte de la celebración por el nacimiento del escritor y Nobel peruano Mario Vargas Llosa (ayer hubiese cumplido 90 años), la Cátedra Vargas Llosa y la Fundación Internacional para la Libertad presentarán “El Perú imaginado”, jornada donde las letras y el pensamiento van de la mano. Será el martes 31 en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la cancillería, en el Centro de Lima. El evento, que consta de tres mesas redondas, cerrará con la presentación del Premio de Teatro Clásico Odiseo y Penélope.

🟢 Cinco rutas alternas en la Carretera Central por Semana Santa

Con el fin de evitar la congestión que cada año se genera en Semana Santa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispuso la habilitación de cinco rutas alternas en la Carretera Central. Asimismo, habrá una restricción para el paso de camiones de carga pesada, medida que se implementará el miércoles 1 y jueves 2 de abril, y el domingo 5, en un rango horario específico.

🔴 “La casa de la comedia” cierra por las extorsiones

“La casa de la comedia” se ha visto en la obligación de “suspender de manera definitiva” sus grabaciones debido a las constantes amenazas de extorsionadores, como señala un comunicado de sus productores. El programa de humor, que se transmitía por YouTube, fue creado por cómicos formados en las calles. En el 2024, cuando grababan en Santa Clara (Ate), también recibieron amenazas. Ante esto, las grabaciones se trasladaron a un local del Centro de Lima. Sin embargo, las amenazas siguieron.