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Vargas Llosa y el “Perú imaginado”, rutas alternas en la Carretera Central por Semana Santa y “La casa de la comedia” cierra por las extorsiones

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 29 de marzo.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Mario Vargas Llosa en su casa de Barranco, en el 2023. El 28 de marzo se celebraron los 90 años de su nacimiento. Foto: Richard Hirano / El Comercio
    Mario Vargas Llosa en su casa de Barranco, en el 2023. El 28 de marzo se celebraron los 90 años de su nacimiento. Foto: Richard Hirano / El Comercio
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    En el Semáforo de este domingo 29 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: este martes 31 de marzo se llevará a cabo “El Perú imaginado”, jornada organizada a propósito de los 90 años del escritor y Nobel peruano Mario Llosa. El evento consta de tres mesas redondas en las que las letras y el pensamiento convergen. El segundo tema: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha habilitado cinco rutas alternas en la Carretera Central por la Semana Santa. También se va a restringir el paso de camiones de carga pesada en horarios determinados. Por último: “La casa de la comedia” tuvo que “suspender de manera definitiva” sus grabaciones debido a las constantes amenazas que recibe de extorsionadores.

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