No es censura, por Andrés Calderón

Los periodistas tienen varios privilegios. Te enteras antes que todos. Te contestan el teléfono siempre. Tienes un derecho especial a conservar en secreto la identidad de tus fuentes. Y nadie te puede silenciar porque eso sería censura, ¿no?

Cada cierto tiempo volvemos a la misma discusión. Un periodista renuncia o es despedido de un medio de comunicación. Teorizamos sobre los motivos. El medio de comunicación no dice nada o lanza un mensaje críptico. Saltamos a la conclusión: censura.

Lamento la partida de Josefina Townsend de RPP. Se trata de una periodista inteligente, aguda, preparada para cada entrevista en la que, sin perder la compostura, acostumbraba poner en jaque al político que tenía al frente. Pero su salida no se debió a una censura. Ni siquiera a una presión de anunciantes para que fuera retirada (lo cual tampoco calificaría como censura). Luego de conversar con dos fuentes al interior de RPP con conocimiento del tema, entiendo que la salida de la periodista no tuvo que ver con el contenido de sus entrevistas u opiniones.

Pero, ¿qué pasaría si fuera así? ¿Puede un medio de comunicación retirar a un periodista con cuyo pensamiento o estilo no comulga? ¿Hasta dónde llega la libertad de organización empresarial y hasta dónde la libertad de expresión del periodista?

Así como un medio de comunicación puede decidir a cuál periodista contrata y a cuál no, también tiene la misma libertad para dejar de contar con ella. Consecuentemente, la audiencia posee también la libertad para escuchar una radioemisora, ver un canal de televisión o leer un periódico, y para no hacerlo cuando sus contenidos y periodistas no sean de su agrado. Por ende, las empresas de comunicación tienen los incentivos para contratar a los mejores.

En ningún caso una empresa comete censura cuando separa a un periodista, incluso si lo hace por razones editoriales o de contenido. Un periodista como cualquier otra persona tiene libertad de expresión, pero eso no quiere decir que tenga derecho a ejercerla a través de la plataforma (medio de comunicación) que le pertenece a otro.

Leí por Twitter que por tratarse de una radioemisora, la empresa no podía actuar con total libertad, ya que utiliza el espectro radioeléctrico que le ha sido otorgado en concesión por el Estado Peruano. El supuesto argumento aplicaría por igual en el caso de los canales de televisión abierta. Si bien el Estado podría poner ciertos requisitos para el uso del espectro radioeléctrico –por ejemplo, el pago de un canon–, ningún condicionamiento podría estar ligado al contenido que transmiten los medios de comunicación. Ello, más bien, se prestaría a que el Estado regule, apruebe o censure ciertas expresiones.

Una empresa puede acertar o equivocarse cuando contrata o deja ir a una periodista. Y será su audiencia la que premie o castigue dicha decisión, no el Estado.

Cuando un periodista cae, se suele especular mucho y la ‘censura’ es una de las primeras alarmas que se prenden. No ha sido este el caso, en el que, sencillamente, una destacada periodista y un exitoso medio de comunicación no llegaron a un acuerdo. Ser periodista tiene muchos privilegios. La estabilidad laboral no es uno de ellos.

PD: Recomiendo leer “El Comercio y la política peruana del siglo XXI” de José Alejandro Godoy, quien narra con lujo de detalles varios pasajes en los que el medio de comunicación soportó (y en algunos casos cedió a) presiones políticas del gobierno de turno, desencadenando el despido de algunos periodistas. Una persona en RPP me confirmó que dos políticos se quejaron en distintas ocasiones de Josefina Townsend, pero sus reclamos no fueron atendidos.