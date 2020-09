Debo confesar que cada vez me resulta más difícil dedicarle tiempo a empaparme de la actualidad local. No sé si se debe al aislamiento social o a la impotencia de ver cómo el país se cae a pedazos sin que nadie se haga cargo, pero es cada vez más frecuente que los periódicos se acumulen en mi escritorio sin que me anime a abrirlos. Prefiero mil veces leer una novela o noticias sobre temas poco relacionados con nuestra realidad (como la compra de TikTok o la elección del nuevo primer ministro de Japón), que sobre el último escándalo local (aunque este afecte mi vida y la de los míos como nunca lo harán las noticias que estoy leyendo). Y si enciendo la televisión es para ver alguna serie de Netflix (a donde se ha mudado la calidad de las buenas películas de antes), o, a veces, un partido de algún deporte del que no termino de entender las reglas (béisbol, básquet, fútbol americano). Es decir, prefiero no entender bien lo que veo a amargarme la vida viendo noticieros locales. Los vizcarras, merinos, fujimoris y como se llame el don nadie al centro del escandalete de la semana han causado en mí un hartazgo difícil de describir.

Y, sin embargo, aquí estamos. Este es el disfuncional país en el que vivimos, y como decía un profesor que tuve, con estos bueyes hay que arar.

A pesar de mi reciente renuencia a enterarme de las noticias, es imposible no estar al tanto de cómo varios de los congresistas menos reputados de nuestra historia han intentado convertirnos en la más bananera de las repúblicas buscando vacar a un segundo presidente en dos años y medio. Es decir, en el país en el que Alan García y Alejandro Toledo, dos de los más grandes mentirosos que ha parido peruana alguna, terminaron sus mandatos, se quiere vacar a este presidente por haber mentido sobre su relación con un sujeto que se ufanaba de haber provocado la caída de una de las pocas ministras reputadas que ha tenido el Gobierno. Aun cuando, de ser cierto, se trataría de un delito cuya investigación y sanción bien pueden esperar a que deje el cargo.

Como paréntesis debo confesar que, sabiendo lo que sabemos del sujeto con el que el presidente nunca conversó, es muy probable que, de tener alguna relación con él, yo también la hubiese negado.

Hablando de escandaletes, ¿será cierto lo que dice la exsecretaria del presidente? Probablemente nunca podamos saberlo, pero el hecho de que sea perfectamente creíble dice más sobre el máximo funcionario público de la nación que lo que alguna vez se podrá probar.

Por otro lado, al momento de escribir estas líneas se discute en el Congreso la censura de la ministra de Economía. Yo creo que cualquiera que entienda que gran parte de los más de dos millones de empleos perdidos y varios de los puntos de PBI que dejaremos de producir este año se deben a serias, evitables y previsibles deficiencias de su gestión, estaría de acuerdo con que deje el cargo. ¿Pero que sea por decisión de congresistas cuyos proyectos de ley revelan que ni siquiera saben si economía se escribe con hache? No, pues, eso es demasiado. Hasta el absurdo tiene un límite.