Escribo estas líneas mientras me encuentro obligatoriamente encerrado. Nuevamente. Como hace cinco meses. Soy consciente de la terrible situación de contagios y muertes por el COVID-19 que enfrenta el país, cuyos números se han incrementado peligrosa y aceleradamente durante las últimas semanas –sin nunca haber alcanzado la ansiada meseta–, dejando a nuestros centros de salud colapsados. Por ello, intuyo la razón detrás de la medida de confinamiento. Pero no debería intuirla, debería conocerla.

No sé con exactitud cuál es el objetivo concreto y alcanzable que busca el Gobierno. Tampoco cuándo aproximadamente esperan lograr ese resultado, el cual –conviene recalcar– es también un misterio. No tengo idea de qué otras opciones evaluó el Ejecutivo o cuáles está considerando si el plan A no funciona, como puede –y suele– ocurrir.

“Tú quédate en casa y no preguntes”. Ese es el mensaje que subliminalmente nos traslada el presidente Vizcarra y su Gabinete. No dudo de sus buenas intenciones, pero con tiernos deseos no se salvan vidas. Si no, que lo digan los deudos de las más de 26 mil personas fallecidas que nos colocan en la cúspide mundial de decesos por cien mil habitantes.

En las aulas de Derecho enseñamos y aprendemos el deber de la ‘debida motivación’. Las autoridades tienen que explicar por qué toman una determinación, y es derecho de los ciudadanos exigir esta fundamentación. La motivación nos aleja de la arbitrariedad y del abuso del poder.

Pero algo más nos da la motivación de las decisiones. Nos ayuda a confiar en ellas. A aplaudirlas cuando las razones parecen comprensibles, a criticarlas cuando creemos que pueden mejorarse, e incluso a aceptarlas cuando el resultado no nos agrada. Porque, por lo menos, sabemos que no responden al capricho o tiranía del burócrata. Una decisión motivada nos motiva, valga la redundancia, a cumplirla.

El camino del sustento no es uno que parezca gustarle a Vizcarra y compañía. Por eso comunica poco. Nos dice qué hacer, pero no nos aclara por qué. Nos narra en sus conferencias de prensa los esfuerzos que están desarrollando, pero no nos dibuja el panorama completo, dónde estamos ni hacia dónde vamos. Mucho menos nos explica qué es lo que han decidido no hacer.

Consecuentemente, incluso los que queremos confiar nos volvemos suspicaces. Pues el Gobierno nos deja la sensación de que no confía en nosotros, los ciudadanos, lo suficiente para darnos la información completa. O peor aún, nos permiten sospechar que sus decisiones realmente no tienen verdadero fundamento, y simplemente están tirando los dados con la vida de millones de personas.

Una de las pocas excepciones es la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. La semana pasada, luego de contar sobre algunos estudios en el extranjero que medían el incremento de contagios en personas que frecuentaban restaurantes, el periodista Jaime Chincha le preguntó si había data similar en el Perú. Mazzetti respondió con franqueza y algo de sorna: “¿Estás preguntando en serio? (…) No hay forma de hacer esa investigación en el Perú. Hay que tomar medidas en base al conocimiento de afuera”.

Necesitamos esa sinceridad descarnada. Incluso para manejar las expectativas si la realidad nos muestra una imagen incómoda.

El Estado tiene la obligación de motivar sus decisiones, comunicarlas correctamente (se les viene insistiendo desde diversos frentes con una campaña masiva y mucho más efectiva), y dejar evidencia. La lucha contra el coronavirus no es exclusiva de unos cuantos iluminados. A ver si empiezan a entenderlo en el Gobierno y prenden la luz.