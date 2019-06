Tercermundismo estadounidense, por Ian Vásquez

Los países subdesarrollados solían quejarse de que eran pobres por culpa de los países ricos. Esa mentalidad tercermundista, que llevó a un proteccionismo empobrecedor, felizmente se debilitó y desde los noventa, cuando se empezó a liberalizar el comercio, el crecimiento en los países en desarrollo ha sido más alto que durante las décadas anteriores.



Ahora es el Estados Unidos de Donald Trump el que cada vez más evidencia esa mentalidad ante un mundo en desarrollo que busca el comercio libre. La semana pasada Trump anunció que impondrá aranceles del 5% a los bienes provenientes de México este mes, y que estos irán aumentando hasta llegar al 25% en los meses que vienen si México no para el flujo de inmigrantes ilegales.



Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con México que esta medida anula de manera unilateral, pues los nuevos aranceles serán más altos que los que existían antes de que el tratado se implementara en los noventa. Es más, Trump acaba de negociar un nuevo acuerdo de libre comercio con México que está por debatirse en el Congreso estadounidense.

Da la impresión de que a Trump –quien históricamente ha promovido el proteccionismo y se autodenomina el “hombre arancel”– no le gusta el libre comercio. El otro día también anunció aranceles contra los productos indios. Cabe recordar que esto viene después de que estableciera impuestos sobre las importaciones de China y de otros socios comerciales en Europa y Norteamérica, cuyo valor está en los cientos de miles de millones de dólares.



La mentalidad tercermundista se caracteriza por el rechazo y el miedo a lo ajeno, la falta de autoconfianza y el instinto al uso de la fuerza, entre otros rasgos. No suele lograr los buscados efectos económicos positivos, pero sí suele corromper las instituciones y debilitar a la sociedad civil.



Es lo que está sucediendo en EE.UU. Según un nuevo estudio, los aranceles que Trump ha impuesto, y está amenazando con imponer, representan por lejos el alza impositiva más grande que ha vivido el país desde la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que se aplica a las importaciones de sus dos socios comerciales más importantes (China y México), significa no solo que los estadounidenses estarán pagando precios más altos por la comida, los coches y un sinnúmero de bienes, sino también que habrá una enorme incertidumbre para las empresas cuyas operaciones están altamente integradas con esos países. Eso se traduce en elevados costos de producción y menores ganancias. En vez de fortalecer la economía estadounidense, Trump la está debilitando.

Para imponer aranceles, Trump ha recurrido a dudosas justificaciones legales. Los impuestos a las importaciones de acero y aluminio se basaron en la seguridad nacional, rompiendo así las normas de la Organización Mundial de Comercio. Los aranceles a los bienes mexicanos se imponen con base en una declaración de emergencia internacional, poder que ningún presidente en la historia ha usado para fines comerciales tan generalizados. Trump también declaró una emergencia nacional para poder financiar con fondos militares su muro fronterizo con México, dado que el Congreso no quiso financiarlo.



De esta manera, Trump ha esquivado a un Congreso que hasta ahora ha abdicado su papel constitucional y de contrapeso al Ejecutivo. El partido Republicano, que tradicionalmente ha abogado por una mayor apertura migratoria y comercial, ha quedado sumiso.



Estas medidas, ¿lograrán reducir la inmigración ilegal? Si llegan los aranceles a los niveles que amenaza Trump, devastarán a la economía mexicana. Por lo tanto, la inmigración ilegal mexicana, que ha caído en un millón y medio en la última década, volvería a crecer. Sería un resultado más del tercermundismo estadounidense.

