Los populistas no pierden elecciones, por Jan-Werner Müller

El Alto Consejo Electoral de Turquía ordenó realizar nuevamente las elecciones a la Alcaldía de Estambul, cuyo candidato del Partido de Justicia y Desarrollo del presidente Recep Tayyip Erdogan perdió por poco el mes pasado. Desde la votación, el hombre fuerte de Turquía se había quejado de que la victoria de un candidato de la oposición había sido el resultado de irregularidades. Este movimiento descaradamente antidemocrático –vamos a conseguir votos hasta que el gobierno obtenga el resultado que desea– es, en parte, una cuestión de realpolitik: el partido de Erdogan e incluso su familia inmediata dependen de los recursos que están disponibles solo para aquellos que tienen el poder en Estambul, el centro de negocios de Turquía. Pero el partido también tiene una lógica que es específica para los populistas autoritarios.

Los políticos como Erdogan se distinguen al afirmar que solo ellos representan realmente a la gente. Sugieren que pueden perder en las urnas solo cuando las elecciones han sido manipuladas por las élites liberales. En este momento hay muchos líderes como Erdogan en todo el mundo, incluido el primer ministro Viktor Orbán de Hungría y el presidente de Estados Unidos.

Contrariamente a la sabiduría convencional, los populistas no solo se distinguen porque critican a las élites. No hay nada de malo en criticar a los poderosos; de hecho, a menudo es saludable en una democracia. Lo particular para los populistas es la afirmación de que son los únicos que representan a aquellos a los que frecuentemente llaman “la gente real”.

Si, según esta lógica, solo los populistas representan a la mayoría silenciosa, entonces siempre ganarán las elecciones, con tal que a la mayoría se le permita hablar. Cuando los populistas no tienen éxito en las urnas, es esencial que ofrezcan una explicación que no se limite a lo que otros políticos dirían normalmente: es decir, que tienen razón, que sus oponentes están equivocados y que la próxima vez se esforzarán más para convencer a los ciudadanos. En cambio, los populistas sugieren a menudo que están tratando no con una mayoría silenciosa, sino con una mayoría silenciada. Alguien, insinúan, debe haber estado manipulando los asuntos detrás de la escena para evitar que las personas elijan a sus únicos representantes genuinos; de ahí la conexión entre el populismo y las denuncias de fraude electoral, así como las teorías de conspiración más amplias.

Trump respondió tristemente a la pregunta de si aceptaría una victoria de Hillary Clinton en el 2016 con la siguiente frase: “Lo diré en ese momento”. Por supuesto, su audiencia entendió perfectamente el significado real de la declaración. El setenta por ciento de los partidarios de Trump creía que si la candidata demócrata hubiera sido declarada victoriosa, la votación debió haber sido amañada. Ese tipo de números son malas noticias para cualquier democracia: no porque los ciudadanos deban aceptar ciegamente todos los resultados, sino porque los populistas crean de forma sistemática desconfianza en las instituciones existentes.

Hay una diferencia crucial entre, por un lado, alguien que critica un sistema electoral por la falsificación de las elecciones, la influencia del “dinero oscuro” o cualquier otro factor empíricamente verificable, y por el otro, un perdedor populista cuya única queja real es que “este sistema debe estar corrompido porque no gané”.

Incluso cuando los propios populistas autoritarios han gobernado durante años, no tienen problemas en encontrar razones para que una elección no le dé a la mayoría real la oportunidad de expresarse. Contrariamente a la ingenua opinión de que una vez en el poder los populistas deben dejar de criticar “el poder establecido” (ya que ellos son ahora el grupo de poder), siempre recurren a acusar a “élites internacionales sombrías” u otros candidatos poco conocidos y poderosos de manipular el resultado. Esto es algo más fácil de hacer en países como Hungría y Turquía que en Estados Unidos. Pero incluso en la nación más poderosa del mundo, Trump ya experimentó con un anuncio que mostraba los “intereses especiales globales” (quienes eran judíos) como fuerzas malignas detrás de la campaña de Clinton.

Entonces, ¿no se puede hacer nada? Una forma obvia de avanzar es derrotar a los populistas con una mayoría tan abrumadora que las acusaciones de fraude parecerán demasiado descabelladas. Otra es involucrar más estrechamente a los observadores de elecciones internacionales, aunque eso no constituye una garantía de que los populistas aceptarán el resultado. Una solución más cínica, pero quizás a veces necesaria, es ofrecer a los populistas derrotados una salida para que no pierdan todo si se quedan sin un voto. Obviamente, para los cleptócratas, una derrota electoral puede representar un peligro existencial cuando sienten que no hay opción entre el palacio presidencial y la prisión. Dejarlos ir es una posibilidad extremadamente poco atractiva, incluso si no viene con una exoneración oficial. Pero en ocasiones podría ser un precio que valga la pena pagar para restaurar o proteger la democracia.

