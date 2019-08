No piense en Tiananmen, por Ilaria Maria Sala

A medida que transcurre la lucha política de Hong Kong, parece que no pasa un día ni una hora sin que alguien evoque la represión de 1989 contra otro grupo de manifestantes prodemocráticos en Beijing. En publicaciones en Twitter, la gente comparte fotos de ejercicios militares realizados por tropas chinas al otro lado de la frontera con Hong Kong, diciendo o sugiriendo que el fin del movimiento de protesta está cerca.

En otras redes sociales, amigos y contactos lamentan lo que ven como la próxima etapa inevitable en la actual escalada de violencia: botas del ejército chino en el suelo y un baño de sangre en Hong Kong.

Que la larga sombra de Tiananmen debería informar cómo vemos las protestas de una semana en Hong Kong es comprensible, tal vez incluso inevitable. Las manifestaciones de 1989 también comenzaron con jóvenes manifestantes que salieron a las calles con creatividad e ingenio, pidiendo reformas políticas y democracia. Y Hong Kong hoy, a pesar de tener su propio gobierno, está efectivamente bajo el control del mismo Partido Comunista Chino que desplegó tropas y tanques contra sus propios ciudadanos hace 30 años.

La represión en la plaza de Tiananmen fue antes de Internet, y fue, quizás, la primera masacre estatal que se televisó en vivo en todo el mundo. Imprimió una serie de imágenes icónicas en la memoria colectiva: el joven parado obstinadamente frente a tanques blindados o el chico con el pecho descubierto, sostenido por un amigo, mostrando señales de victoria contra un cielo negro. La represión llegó a representar qué tan lejos estaba dispuesto a llegar el gobierno totalitario de China para asegurar su poder.

Yo también a veces tengo dificultades para evitar las comparaciones entre ese momento y este: fui estudiante en Beijing en 1989 y fui testigo de la masacre que tuvo lugar a principios de junio.

Pero Tiananmen no es un prisma útil para analizar la situación actual en Hong Kong.

China en su conjunto no es lo que era en ese entonces. Entre otras cosas, China ya no es un torpe recién llegado a la escena internacional, tropezando con décadas de agitación política; es una potencia líder, totalmente integrada en la economía mundial. El Partido Comunista Chino todavía tiene todo el control político, y aún recurre a la represión para sofocar o prevenir la disidencia. Pero a pesar de que hoy tiene menos que temer, tiene más que perder si se da un baño de sangre contra civiles, incluida cualquier credibilidad ante la afirmación de que su sistema puede ser una alternativa política viable para las democracias occidentales.

Beijing no necesita correr tales riesgos. Tiene muchas más armas que la fuerza bruta a su disposición para doblegar a la población de China o Hong Kong a su voluntad. Sí, se ha asegurado de transmitir fotos y videos que muestran el poderío del ejército chino, pero el Gobierno Chino también puede reprimir la disidencia a través de una simple coerción o solo una ley. Puede hacer víctimas sin derramar sangre.

Al obsesionarnos con la perspectiva de un Tiananmen 2.0 en Hong Kong, corremos el riesgo de perder de vista lo que revela la crisis actual, incluida la forma en que China realmente trata con el resto del mundo. Cómo lidia, por ejemplo, con los pactos que forja, como su Declaración Conjunta con Gran Bretaña en 1984, que tenía por objeto garantizar a Hong Kong un alto grado de autonomía e independencia judicial después de que los británicos entregaron la ciudad en 1997 y hasta al menos 2047.

El Partido Comunista Chino celebró el año pasado cuatro décadas de “reforma y apertura”, pero en Hong Kong está mostrando todo menos eso. Después de 11 semanas de protestas masivas, Beijing se ha negado a entablar un diálogo con los manifestantes, de cualquier tipo, o para abordar cualquiera de sus reclamos, ya sea directamente o a través de la líder de la ciudad, Carrie Lam.

El Gobierno Chino también ha estado lanzando amenazas cada vez más veladas: justo esta semana, llamó a los manifestantes “terroristas” después de que ocuparon el aeropuerto. Pero más que un presagio de un fuerte enfrentamiento por venir, tales declaraciones revelan la profunda brecha entre las autoridades de Beijing y muchas personas en Hong Kong. Proyectar una autoridad inquebrantable como lo hace puede jugar bien con los nacionalistas chinos en China continental, pero eso solo aleja aún más a los hongkoneses.

Por lo tanto, deje a un lado a Tiananmen por un momento y considere lo que realmente revela este momento en Hong Kong: los líderes políticos de China simplemente no pueden entender a las personas de libre pensamiento.



–Glosado y editado–

© The New York Times