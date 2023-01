Uno de los ministros de Dina Boluarte pareciera tener una cierta nostalgia por lo que fue el gobierno de Pedro Castillo. Al menos sus primeras acciones así lo evidencian. Se trata del general PNP en retiro Víctor Rojas Herrera, que desde el pasado 21 de diciembre está a cargo del sector Interior y desde entonces ha venido tomando una serie de decisiones que, cuanto menos, hacen sospechar que no pretende tomar distancia de lo que fue la gestión del detenido expresidente (bajo investigación fiscal por presuntamente pretender captar a la PNP mediante sobornos en los ascensos de noviembre del 2021). Más bien, pareciera que su apuesta es la continuidad.

Veamos. Una de las primeras acciones que tomó Rojas al día siguiente de asumir el cargo fue nombrar al coronel PNP (r) Abel Tarazona Melitón como su asesor en el despacho. Para los que seguimos lo nefasto que fue la administración castillista en el Mininter, el nombre de Tarazona es difícil de olvidar. Además de haber sido el jefe de la comisión de transferencia del sector Interior cuando ganó Castillo, estaba a cargo de la contrainteligencia de la DINI y era considerado en la interna de la policía como el verdadero poder detrás del ministro. De manera que tenía la plena confianza del expresidente y, hoy se puede decir, también la del ministro Rojas.

Eso no es todo. Dos días después de jurar el cargo, el ministro no tuvo mejor idea que el congresista Américo Gonza sea una de las primeras personas con las que se debía reunir. De acuerdo con el registro de visitas, Gonza, que ha sido señalado integrante de la red criminal detrás de los sobornos en los ascensos, fue al Mininter el 23 de diciembre y tuvo una reunión de trabajo con el ministro a las 9 a.m. Por entonces, la fiscal superior Marita Barreto ya había solicitado por escrito que no se alterara al equipo especial de policías que la apoya en sus investigaciones. Algo a lo que Rojas hizo caso omiso.

Al tiempo que el ministro hizo poco o nada por variar la decisión que tomó la junta de generales durante el gobierno de Castillo de pasar al retiro al mayor PNP David Medina (principal investigador del caso ascensos), mantenía en el cargo a dos personajes centrales de la gestión Castillo (y que bregaron para debilitar al equipo especial de la PNP que investigaba al gobierno): Abel Gamarra Malpartida (exviceministro de Willy Huerta), como jefe del gabinete de asesores, y Luis Sánchez Lira, como líder de Contrainteligencia de la Digimin. Fue a raíz de las denuncias en la prensa que el ministro retrocedió y relevó a los antes mencionados. Pero la pregunta sigue dando vueltas: ¿a qué juega el ministro Rojas? O, mejor dicho: ¿para quién?