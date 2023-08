¿Seguimos en una crisis de adolescencia crónica, estamos evolucionando? O, peor aún, ¿estamos en una fase involutiva, en una regresión? Si nos ponemos en plan apocalíptico, algo común en estos tiempos de teorías sobre el fin de la democracia, podríamos decir que estamos en una suerte de regresión infantil en la que aparecen miedos e inseguridades. No estoy seguro de si es una señal o una casualidad que confirma la posible regresión que el anterior presidente, Pedro Castillo, haya bautizado como ‘niños’ a su brazo político congresal (un par de mis fuentes me comentaron que Castillo y su ex secretario palaciego Bruno Pacheco, ambos profesores, aludían así al grupo de acciopopulistas que nuclearon a su favor).

Lo que no es una casualidad es que sea precisamente de los ‘Niños’ de donde provenga la iniciativa legislativa para restablecer algunos privilegios de la inmunidad parlamentaria. Precisión: quien la ha presentado es el congresista de AP por Huancavelica Wilson Soto, que no está en el grupo original de los seis investigados; pero está incluido en la ampliación de la investigación. Por si fuera poco, tres de los primeros, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi y Darwin Espinoza, firman el proyecto con él.

Si quieren otra señal no casual, vean cómo Darwin Espinoza, a pesar de una nueva sindicación que lo envuelve en la trama de Sada Goray, ha sido nombrado nuevo portavoz de Acción Popular. Los ‘niños ampliados’ pretendieron, incluso, postular a uno de los suyos, el también acciopopulista Luis Aragón, a la presidencia del Congreso. Lo avaló la despistada izquierda progresista. Alejandro Soto, quien ganó, era el mal menor.

Con estas señales de congresistas acusados de corrupción, desafectos de su partido y que tienen la suprema frescura de presentar un proyecto pro impunidad, ¿hay una regresión? A riesgo de forzar un concepto psicoanalítico, esta aspiración de una minoría podrida para ser mayoría y legislar para sí nos colocaría en una fase regresiva. Pero tendríamos que esperar un nuevo período político, el 2026 o antes, para confirmar la vigencia y fortaleza de algunas tendencias que se dispararon en el 2016. Y rompernos el ojo para ver esas aguas subterráneas, capas profundas, pulsiones humanas que no queremos ver, aunque vayan en sentido contrario y positivo, porque nos espantamos.