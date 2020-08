Si la plaga es agresiva, las soluciones también deben ser agresivas, piensan los políticos peruanos antes de que se les vaya la mano. No lo digo yo. Ahí está el ‘stringency index’ (índice de rigor de cuarentenas y medidas económicas) que elaboró la Universidad de Oxford comparando a decenas de países y nos puso, mientras estábamos confinados, en el ‘top ten’ de los drásticos. Y luego aparecimos en índices que elaboran otras entidades, como el centro de investigación Johns Hopkins, entre el ‘top ten’ de los afectados.

O sea, si hacemos caso a Oxford, a Johns Hopkins y a nuestra percepción de lo obvio, podemos decir que no nos fue bien siendo drásticos. O relativicemos: se nos fue la mano en algunas medidas y descuidamos otras.

La severidad proclamada por Gobierno y sociedad fue motivo de orgullo en los primeros tiempos de la emergencia y generó otra drasticidad, terrible, pues su ejecución ni siquiera estaba en manos de funcionarios públicos de carrera: la retahíla de proyectos de impacto presupuestal del Congreso. No quiero calificarlos de populistas, porque ese término no nos ayuda a comprender nada.

Lo que quiero decir de iniciativas como facultar el retiro de fondos de las AFP, luego de la ONP, anular peajes, congelar deudas, es que no surgen solo de una lógica de oposición ideológica al Gobierno sino de una competencia coyuntural de severidades. Me explico: si Vizcarra y ‘Toni’ Alva dan bonos y avalan los créditos de Reactiva Perú, entonces, razona el congresista, “yo también pongo liquidez en los bolsillos populares”. Un congresista, bastante sobrio, me hizo este comentario: hay bancadas que sienten que el Gobierno les ha robado proyectos.

Por supuesto, acá se cuelan otros intereses, desde la agenda oscura de choque frontal contra una institucionalidad que les mató una universidad como la de los Luna de Podemos Perú, hasta la percepción ideológica en la izquierda (la tradicional del Frente Amplio, la del Frepap, la de UPP y la de las alas radicales de AP y APP) de que las medidas del Gobierno son sesgadas a favor de la Confiep, los bancos y las clínicas. Y como la responsable de todo ello es la ministra Alva, hay razón de más para interpelarla.

Por eso, el diálogo en el Acuerdo Nacional debiera servir no solo para hacer correctivos y ajustes urgentes, sino para comprometerse a no tomar más decisiones drásticas y sin sustento técnico como las que toman el Congreso y el Ejecutivo (vamos, la inmovilización dominical es otra medida sin el debido sustento). El mejor antídoto para no meter la pata es escuchar los argumentos del otro y comprender su lógica, buscando algunas decisiones de consenso. Esas son siempre menos riesgosas.