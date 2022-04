Conforme a los criterios de Saber más

Al cierre de este artículo, no hay ninguna información oficial relevante sobre el posible paradero de Bruno Pacheco y de los sobrinos del presidente, que ya tienen una semana como prófugos de la justicia. Lo último que se sabe, de acuerdo con el abogado de los familiares de Castillo, es que seguirían en el país. No hay señales de que se quieran poner a derecho. Pero ello no es una novedad en este Gobierno, pues no es la primera vez que personajes cercanos al mandatario o a Perú Libre terminan sospechosamente inubicables cuando se ordenan sus capturas. Ahí están, por ejemplo, los casos de Los Dinámicos del Centro y Los Tiranos.

Antes de los sobrinos, el prófugo más célebre era Arturo Cárdenas Tovar, conocido también como ‘Pinturita’. Ayer, finalmente, se comunicó que había sido capturado luego de estar 180 días en la clandestinidad. Cárdenas, como es público, es un personaje de extrema confianza de Vladimir Cerrón y es quien puede saber cómo se manejaron las finanzas en la campaña presidencial del partido del lápiz.

De acuerdo con información de inteligencia, ‘Pinturita’ cayó en el distrito de Chilca (Huancayo). Estaba escondido aparentemente en la casa de un familiar en el pasaje Pedro Peralta. La captura se dio por un ‘soplo’ que recibió la división de Requisitorias de la localidad ese lunes en la mañana.

Quien se creía que estaba fuera del país terminó estando en uno de los distritos de su ciudad natal. La detención se da en un contexto de fuertes protestas contra el Gobierno (sobre todo en Junín) y luego de que las oficinas de la Dirección de Lavado de Activos terminaran reducidas a cenizas producto de un extraño incendio el domingo. Si bien la policía ha dicho que no se ha perdido documentación valiosa, se sabe que hasta fines del año pasado en ese lugar trabajaba el equipo que tenía a su cargo el caso de la lobbista Karelim López.

Hay suficientes motivos para caer en la suspicacia. Más aún en un gobierno que ha demostrado su intención de tener un control político sobre la policía. Solo hay que recordar lo sucedido con el ex comandante general de la PNP Javier Gallardo, y la influencia que quería ejercer en los ascensos a generales y los cambios en direcciones estratégicas. Una de ellas era, precisamente, la de Lavado de Activos.

Pero también están las recientes modificaciones en la Digimin. En menos de un mes, se cambiaron a tres jefes de esa oficina. Fuentes en la institución señalan que el primer cambio se dio porque se le exigió al general PNP Luis Flores Solís desaparecer información relacionada con Pacheco. Al final, se eligió al polémico coronel PNP (r) Martín Gonzales, conocido como ‘Conejo’. ¿Qué hay en común? Cuando estaba Gonzales en la Digimin, pasaron a la clandestinidad los sobrinos y Los Dinámicos del Centro.