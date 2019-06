Internacionalizarse para respirar mejor, por Rolando Arellano

Hoy que muchos empresarios están preocupados, una vez más, por los problemas políticos del país, conviene recordar que sus mercados no se limitan a las fronteras que controlan nuestras autoridades. Y que internacionalizarse puede ser bueno desde un punto tanto económico como político. Veamos.

Hace solo veinte años muchos empresarios peruanos, que sonreían con algo de desconfianza cuando les mostrábamos que tenían mucho que ganar si salían de su cascarón urbano tradicional, se atrevieron a atender a los millones de familias de la periferia de sus ciudades. Y unos años después, cuando la frase “¡Hoy no atiendo provincias!” era usada para señalar las cosas de poca importancia, empezamos a ir con muchos de ellos a esas ciudades que crecían más rápido que Lima. Hoy, que nadie ya duda de la importancia de las periferias y las provincias, recomendamos ver con mucho más detenimiento el mercado de los países vecinos.

De hecho, salir de sus fronteras no es una novedad en la región, porque desde hace un tiempo empresas latinoamericanas, colombianas, mexicanas y chilenas, empezaron a ver a toda Latinoamérica como su mercado y a llevar sus negocios a otros países de la región. Lo interesante es que esa decisión, más allá de la ventaja evidente de crecer en ventas y en ingresos, les trajo la gran ventaja de diluir los problemas económicos o políticos que tenían en sus países. Así, si Colombia vive alguna crisis en la negociación con sus guerrilleros, las centenas de empresas medianas colombianas que salieron, la viven menos estando también en el Perú o Ecuador. Y lo mismo les sucede a las empresas chilenas cuando su país tiene elecciones que las pueden preocupar, pero que les preocupan menos, pues ellas están también en Brasil o México.

Y por eso es muy bueno ver que ese movimiento está empezando a intensificarse con empresas peruanas como Gloria, Alicorp, BCP y Breca. No es que no lo hubieran hecho antes pues, como ejemplos, Gloria tiene intereses en países como Argentina, Bolivia y Puerto Rico, entre otros, lo mismo que los grupos Romero y Breca en Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y más, y por supuesto Ajeper en varios continentes. Pero hoy el interés es mayor, creciente, y más necesario, no solamente para las empresas grandes, sino también para las medianas y pequeñas.

Más necesario no solamente porque si les va bien fuera, sus empresas tendrán mejores resultados económicos y ayudarán al país aportando más divisas, sino que sus dirigentes se pondrán menos tensos cuando, como en estos momentos, la situación política interna se pone más densa. Y junto con ellos, todos los peruanos podremos respirar mejor. Ya es el momento de salir. Que tengan una gran semana.