Surco: alcalde por accidente, por Fernando Cáceres

El actual alcalde de Surco, Jean Pierre Combe, no ganó la alcaldía por ser el mejor preparado. No presentó siquiera plan de gobierno a tiempo al JNE, y el plan que subió a su Facebook, en la semana de las elecciones, solo incluyó objetivos generales como “incrementar el número de medios humanos, materiales y tecnológicos para la vigilancia”.

A dos semanas de las elecciones, Combe marchaba en el puesto 12, el último antes de “otros”, y terminó ganando con aproximadamente 25% de votos, gracias al efecto de arrastre que tuvo la candidatura de Jorge Muñoz, y a la confianza que el vecino depositó en la marca Acción Popular (AP).

Electores desinformados, candidatos sin planificación, y partidos políticos que no son garantía de calidad. Un combo que ha causado que el distrito sufra una creciente ola de inseguridad, y que puede explicarse también en cifras.

La actual administración (i) cuenta con 45% menos de serenos que la anterior para gestionar la seguridad (en diciembre vencieron los contratos de 500 serenos); (ii) hay 30% de vehículos de serenazgo inoperativos; (iii) el 100% de las bicicletas también están inoperativas; (iv) hay ausencia de patrullaje conjunto serenazgo y policía, debido a que recién en mayo se ha firmado un convenio con la policía para comprar horas de franco; (v) solo hay 50,81% de cámaras operativas, etc.

No todo es culpa de Combe y AP, que lo llevó a la alcaldía. Hay responsabilidad del anterior alcalde, Gómez Baca, por no gestionar una entrega del cargo ordenada. Lo concreto es que, hasta el 31 de mayo, solo se ha gastado el 28,2% del presupuesto para seguridad ciudadana. La inseguridad no es fortuita.

La buena noticia es que la ausencia de liderazgo municipal ha generado un creciente interés de los ciudadanos por involucrarse. Primero conectándose a través de la plataforma Alerta Surco-Surcanos Unidos y recurriendo a los medios masivos, y luego mediante plataformas digitales para cada uno de los nueve sectores en que está dividido el distrito.

En cada sector se busca constituir una o varias juntas vecinales policiales (JVP), para que contribuyan con la policía en la lucha contra la delincuencia. Desde ahí, se pueden realizar iniciativas como implementar una red de cooperantes (vecinos, vigilantes, paseadores de animales, etc.) para que comuniquen cualquier irregularidad directamente a los policías asignados a patrullar su sector. Se acredita un coordinador por JVP, luego uno zonal, uno por comisaría, distrito, etc. Es el camino para tener representatividad ante las autoridades.

Aún es temprano para saber si este movimiento llegará a ser un movimiento político que se desarrolle de abajo hacia arriba. Ojalá. Lo que sí parece claro es que cada vez les será más difícil a partidos como AP promover candidaturas improvisadas.