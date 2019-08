La fe no mueve países, por Pedro Tenorio

Lo que todos quieren saber es qué va a pasar en el Perú: ¿habrá adelanto de elecciones como propone el gobierno? ¿El Congreso lo rechazará ahondando así la crisis? A casi dos semanas del anuncio presidencial y cuando todas las encuestas recogen un apoyo popular por encima del 75% a la propuesta, ningún poder está dispuesto a ceder. El Ejecutivo insiste a través del ministro de Justicia que “no hay vuelta atrás” con la reforma, y la mayoría de parlamentarios adelanta que rechazará la iniciativa, con lo que el escenario de confrontación continuará por varias semanas.

“El presidente tendrá que hacer cuestión de confianza, y al no obtenerla, podrá disolver el Parlamento. Que lo haga. ¿Le gustará al pueblo saber entonces que solo habría elecciones en el 2020 para completar el período de los actuales congresistas, y que todos volveríamos a votar el 2021?”, me advierte una fuente parlamentaria convencida de que el tema llegará hasta sus últimas consecuencias, fatigando a la opinión pública y agudizando la crisis, pero apostando a un desgaste progresivo de Martín Vizcarra y sus ministros. Un escenario en el que nadie gana, todos perdemos.

Así está el Perú. Reina la incertidumbre por culpa de una clase política que no supo estar a la altura del reto y de la responsabilidad que se le pidió –trabajar por el país–. Sin embargo, y lo dijimos la semana pasada (por lo que nos llovió mucho ‘palo’ y no nos quejamos), el adelanto de elecciones ha sido una pésima decisión de Vizcarra. Patea el problema para más adelante, sin solución real a la vista. Han transcurrido los días y no encontramos una respuesta a la pregunta que entonces nos hacíamos: ¿qué garantiza que un nuevo Congreso y un nuevo Ejecutivo, tal como promete el mandatario y quienes celebran su propuesta, serán mejor a lo que hoy tenemos?

Nadie responde. No se explica cómo y por qué, siendo la razón de fondo para justificar esta medida. Desde el 2001 vivimos anhelando un mejor Parlamento. Y siempre el que vino fue peor que el anterior. ¿Por qué sería diferente ahora, si se elegiría prácticamente con las mismas reglas, partidos y personajes que propiciaron la crisis? No hay una respuesta. Solo se invoca una suerte de fe ciega en que mañana todo será mejor, cuando la evidencia más bien indica lo contrario.

Soñar no cuesta nada. Y se cree también que la fe “mueve montañas”, pero es evidente que por sí sola no mueve países. Lo que moviliza un país hacia la modernidad son leyes justas, reformas que atiendan las necesidades urgentes de sus ciudadanos y, sobre todo, instituciones. El cambio propuesto no abona en esa dirección aunque queramos creer que “vale la pena soñar”.