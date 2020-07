Hace unos meses volví a ver la serie “The Wire” y me topé con una escena que en estos días se ha cargado para mí de mucho significado. En ella, el protagonista ha urdido una triquiñuela que debería estallar como noticia en su ciudad y sale a buscar un dispensador de diarios. Un hombre acaba de meter su moneda y extrae un ejemplar. El protagonista ataja la portezuela y aprovecha para sacar otro ejemplar para él. El hombre que sí pagó por el diario lo mira con desaprobación, pero el protagonista se aleja fresco, más atento a su travesura mayor que a la que acaba de perpetrar.

Dejo ahora la ficción y me centro en la realidad.

Hace unas semanas, anuncié en mis redes que mi columna en este Diario iba a ser leída solo por los suscriptores y que ya no iba a ser posible que la compartiera fuera de dicho esquema. “Quiero leerte, pero no pienso pagar por el diario”, sería el resumen neutro de muchas de las respuestas. Como me es imposible no relacionar estas reacciones con la escena del comienzo tal vez sea bueno acudir –una vez más– al célebre enunciado de McLuhan para entenderlas. Cuando el teórico canadiense enunció que “el medio es el mensaje”, Internet estaba lejos de aparecer en el horizonte colectivo, pero vaya que con el tiempo calzó en este veredicto. Mi generación creció pagando por el papel: los canillitas trabajaban premunidos de sencillo, los hogares separaban un monto para el repartidor del diario y las empresas aceptaban pagar tarifas impresionantes a cambio de ver sus anuncios impresos. Y de pronto, un nuevo medio aparece indetenible, trayendo consigo sus propios significados: democratización, intercambio de ideas, libre acceso. En otras palabras, revolución. Los tsunamis arrasan con lo arraigado así se haya dado una voz de alarma y, cuando el agua y la orilla se mezclan en un mismo fragor, las manos tantean soluciones desesperadas. Algunas serán exitosas y otras no, pero, en el caso del traslado del papel a Internet, a todas las une el mismo reto: ¿cómo insertar en un medio que significa “gratuidad” la noción de “pago”? ¿Cómo llegar a esa escena en la que se mira con desaprobación a quien no quiere pagar por leer un contenido, pero esta vez en Internet?

Quizá la industria del entretenimiento termine dándole luces a la de la información. Ayer, por ejemplo, cuando alguien me dijo que sí pagaría por leerme a mí, pero no a Fulano –y es seguro que habrá quienes opinen al revés–, le recordé que él paga Netflix a pesar de que no le gusta todo lo que trae: si existe un núcleo de contenido bien filtrado y de alta calidad percibida, siempre habrá un grupo dispuesto a pagar por él. Lo importante será cerrar filas, perseverar y aguantar hasta que ese grupo influencie a otros.

Esperar hasta que la marea revele una nueva geografía.