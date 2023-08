Se suele decir que “ha aparecido una nueva línea de investigación” cuando, en un caso penal, se revela un nuevo elemento que, si bien está asociado al objeto principal que se investiga, no necesariamente responde al objetivo inicial por el que se comenzó a investigar. Se trata de un hallazgo que nos dará una mayor perspectiva de lo que realmente pasó y que nos da pie a que se inicie un nuevo caso sin perder de vista la raíz desde donde partió todo. Puede ser la declaración de un colaborador, un documento hallado durante un allanamiento, un audio o un video, etc. Las nuevas líneas de investigación nos harán ver el bosque y no quedarnos solo en el árbol.

Con Pedro Castillo, las nuevas líneas de investigación parecieran de nunca acabar. Mientras más se lo investiga, más casos de corrupción aparecen, más entidades son las involucradas y nuevos nombres se suman a la lista de imputados. A pesar del corto tiempo que duró su gestión, esto nos habla de la magnitud delincuencial del problema y del fin lucrativo que tenían como verdadera bandera en su gobierno. Por ello, es un error encapsular el destino de Castillo al fallido golpe de Estado que quiso dar. Lo que tienen en común todas las líneas de investigación es que parten de la misma estructura, que tiene como cabeza al exmandatario y a su corte de “asesores en la sombra”.

Todas las investigaciones abiertas y denuncias publicadas parten con Castillo y el reparto de cargos que se hizo desde poco antes de su llegada a Palacio. Hablamos de una sola organización criminal cuyas ramificaciones vamos conociendo en el camino. Recordemos que el declive de su gobierno comenzó con las presiones que se denunciaron en los ascensos militares y policiales, luego llegó el Caso Puente Tarata, los ‘Niños’, las obras en el sector Vivienda y así sucesivamente. Ahora tenemos el de Los Operadores de la Reconstrucción, que tiene como epicentro la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, pero que repite el mismo modo de acción: Castillo y su asesor en la sombra, en este caso el prófugo Alejandro Sánchez, colocan a un controversial personaje en un alto cargo, en este caso el detenido Robert López López, para que este después realice tropelías en beneficio de ellos, como señala la fiscalía.

De hecho, en este mismo caso han aparecido nuevas líneas de investigación. Como, por ejemplo, “las bolsas de dinero” que, según Salatiel Marrufo, el ex primer ministro Aníbal Torres les solicitaba a los ministros para solventar los problemas legales de Castillo, el trasfondo del Decreto Supremo 181-2022 y la participación de la empresaria Elizabeth Pérez Alarcón en este entramado. Nuevas líneas, pero que parten de un mismo origen, del que, por cierto, la presidenta Dina Boluarte no puede mostrarse desentendida.