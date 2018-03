No lo sabíamos, pero lo intuíamos, por Fernando Vivas

Antes que la crítica a los operadores oficialistas ampayados y aludidos en los audios y videos grabados por el congresista Moisés Mamani, quiero hacer una autocrítica gremial: debió ser la prensa la que investigara, verificara, comparara cifras de gastos por regiones, confrontara congresistas, alcaldes y autoridades; para comprobar la sospecha de que el gobierno y sus aliados Alberto y Kenji Fujimori habían montado una extensa e intensa operación de inducción de votos antivacancia, ofreciendo obras y poder local.

Teníamos que hacerlo, porque ya PPK, más bocón que el huanuqueño Guillermo Bocángel cuchareado por Mamani, anunció en el diario “El País” de España, cuando recién estaba elegido, que iba a jalarse a unos cuantos fujimoristas. Helo aquí, pues. En ese entonces no tenía de aliados a Alberto y Kenji Fujimori. Aparentemente, le faltaban operadores de ese calibre histórico; aunque falta ver si otros ppkausas no han emulado a los Fujimori ante otras bancadas.

Pero, estuvimos, y me involucro en la autocrítica a pesar de no ser periodista de investigación, prendados de Lava Jato y de sus casos judicializados y empaquetaditos del pasado reciente; y no abrimos por cuenta y chamba propia, sin fuentes fiscales ni colaboradores eficaces, el expediente negro del carpe diem ppkausa. Ahora, habrá que ayudar a separar la paja del trigo, a los operadores de la inducción al transfuguismo, de los meros escuderos de la continuidad forzada. ¡Vaya mi sorpresa al ver a Alberto Borea en una escena que, con el pretexto de dar explicaciones jurídicas, estaría, presuntamente, ofreciendo ligar a Mamani con el ministro Giuffra, principal ejecutor de obras del gobierno! (Disclaimer: Alberto me ha defendido en un par de casos, le tengo aprecio y le sugiero, por lo menos, que además de dar explicaciones poco creíbles y jugar la carta del indignado, renuncie a defender al presidente. Tito, así ayudarás a expiar tu rol en este entuerto y empujar la salida menos cruenta: la renuncia de PPK.)

Cierro estas líneas poco después de ver la denuncia y hago la salvedad de que hay mucho de oferta no concretada, de intención más que de ejecución de lo ofrecido. Cierro, aclaro, sin ver la respuesta oficialista. Pero, vamos, políticamente esto es y se siente devastador. Ahonda la creencia popular de que todos los congresistas tienen un precio y el Ejecutivo lo paga con fondos públicos.

Comprendo el grito: “Que se vayan todos”. Pero no se pueden ir todos, necesitamos a políticos de transición hacia lo que todavía nos falta construir. Vizcarra, ven de una buena vez y anuncia tu gobierno de recuperación de la confianza, de lucha anticorrupción. Inspírate y déjate de contemplaciones.