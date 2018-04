El Perú en 8 tuits, por Marco Sifuentes

Queridos asistentes a la Cumbre de las Américas: Se estarán preguntando por qué los invitó un presidente y los recibe otro, qué cosa es un ‘kenjivideo’ y por qué una señora llamada Yesenia Ponce los quiere agregar al Facebook como “amigo del colegio”. Intentaremos sacarlos de la confusión en ocho tuits:

1. Allí donde lo ve, Martín Vizcarra se computa el Frank Underwood de Moquegua. Era el ‘vice’, ahora es el ‘presi’. Su antecesor cayó víctima de sus propios enredos, pero eso no quiere decir que Vizcarra se haya quedado cruzado de brazos durante el proceso. ‘Democracy is so overrated’.

2. Curiosamente, el promotor de la vacancia del antecesor de Vizcarra es el actual primer ministro, César Villanueva. Durante ese proceso, le preguntaron tres veces si sería ministro de un posible nuevo gobierno. Lo negó las tres veces, como Pedro. Quizás debieron preguntarle si sería premier.

3. La crisis que desaforó a PPK (el que lo invitó, ¿recuerda?) se desató cuando indultó al ex dictador Alberto Fujimori, al que le faltaban 15 años para terminar de cumplir su condena por asesino. Este tiene dos hijos con presencia en el Congreso. Una lo quería preso; el otro, libre. Ambos manejan congresistas. Se odian.

4. Seguramente usted se acuerda de la célebre dupla Fujimori-Montesinos y cómo cayeron gracias a los ‘vladivideos’. Pues resulta que, 20 años después, Kenji Fujimori también fue grabado en video comprando congresistas. Se había convertido en el Montesinos de PPK. ‘The circle of life’.

5. Como en una telenovela, el congresista que grabó a Kenji pertenece a las filas de su hermana Keiko. Se llama Moisés Mamani y tiene 18 empresas de seguridad. Aun así, dice que justito “se dañó” el video en el que aparece PPK. En el Perú tenemos una frase para estas situaciones: “Ya, cuñau”.

6. Entre Kenji y Keiko tienen 71 de los 130 cupos del Congreso. Unos se hacen llamar ‘Avengers’ y los otros, ‘Mototaxi’. Ese es el nivel. Da lo mismo cuál es cuál. La abrumadora mayoría no son solo impresentables sino que han resultado tremendas joyitas. Todo, en nombre del padre.

7. Un ejemplo. En el marco de la cumbre, las congresistas Rosa Bartra y Alejandra Aramayo han participado en la mesa “El rol de la mujer parlamentaria en la lucha contra la corrupción”. Recomendación: ponga sus nombres en el buscador de Twitter y alternará un buen rato entre la risa y el espanto.

8. Mientras, la principal responsable de este Congreso de verdaderos truhanes, el peor de nuestra historia, de lejos, Keiko, viaja cuando quiere al extranjero para competir en carreritas, su partido ha sido vinculado con el narcotráfico y Odebrecht, pero a ella no le pasa ni le pasará nada.

Esto es solo para empezar a familiarizarse con el país. Disculpen que hayamos obviado lo de Yesenia Ponce, es que ya nos dio mucho roche. Pero si se queda usted más tiempo, podemos darle el curso intermedio, que implica aprender nombres como Medelius, ‘Edu’ Vergara y Modesto Figueroa. Eso sí: ‘Puñete’ lo dejamos para el avanzado.