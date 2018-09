¿Patas o pateros?, por Luciana Olivares

Él tiene pelo negro azabache y mirada penetrante, es cariñoso pero sin ser meloso, jamás protesta cuando pongo mi serie favorita, solo se echa a mi lado y me contempla. Y si le digo que es más fiel que un perro no se ofende, a lo mucho me saca la lengua. Ese es mi Feroz, mi chico, el perro de mis sueños. Puede ser que me creas loca por describir con tanto amor a mi mascota, pero si tienes un perro, un gato, un conejo o un hurón, estoy segura de que me entenderás.



Y si no, te cuento que dos de cada tres hogares en Lima tienen una mascota y que, según Euromonitor Internacional, los peruanos gastaremos en el 2021 más de S/893 millones en nuestras mascotas. En países como Estados Unidos hay casi tantas mascotas (305 millones) como habitantes (324 millones). De hecho, esa es la razón por la que cada vez es más común encontrar establecimientos Pet Friendly.



No hablo solo de lugares como cafés, restaurantes o tiendas, sino también de espacios de oficina. Diversos estudios demuestran que los espacios laborales que permiten llevar mascotas incrementan la productividad de sus trabajadores (puede verse, por ejemplo, el trabajo publicado por la Virginia Commonwealth University). No solo eso, las mascotas son también un imán generador de nuevos negocios. Burger King, por ejemplo, lanzó un exitoso Whopper canino.



Todas estas acciones no son solo impulsadas por querer ser amigos de los animales –a otro perro con ese hueso–. En realidad hay importantes cifras de negocio detrás que hacen que las marcas se preocupen de que exista una oferta de valor para capitalizar la amistad animal.



En el caso peruano hay algunas iniciativas de marcas que se proclaman Pet Friendly. Pero antes de hacerlo deberían pensar en crear una real experiencia para sus clientes y no quedarse solo en no restringir el ingreso a los locales. Primero, porque si el lugar no ofrece una experiencia que la mascota y el amo disfruten y te deja con el stress de que tu amigo peludo quiera ir al baño o se coma un pedazo de maniquí del aburrimiento, lo ofrecido solo queda en una promesa incumplida o, en el peor de los casos, en un mensaje oportunista para parecer cool. Segundo, porque se estarán perdiendo de una importante oportunidad de negocio.



Capitaliza el amor a la mascotas para crear productos o rediseña el que ya tienes, pero siempre preocupándote de que se trate de una real oferta de valor que te vuelva pata de tu cliente y no te deje como patero.