‘Pico y placa’ para el Congreso, por Pedro Tenorio

Aunque muchos teman su anuncio, el presidente Martín Vizcarra no necesita disolver el Congreso por Fiestas Patrias. ¡Este Congreso se ‘disuelve’ solo! Así ha sucedido durante tres años y espero francamente que no siga ocurriendo en los 24 meses de gestión que aún le quedan. Solo un adulador les diría a los actuales parlamentarios que han hecho un buen trabajo. No ha sido así y no solo lo expresan las encuestas (en las que nadie está obligado a creer), sino principalmente los ciudadanos en la calle. Quien quiera oír que escuche, pero que lo haga de una buena vez.

Si el plan ‘pico y placa’ lanzado por la Municipalidad de Lima intenta remediar un gran problema como es la congestión vehicular, el Parlamento también necesita corregir sus principales taras y proyectarse como un poder del Estado por encima de los intereses de grupos. ¿Cuál ha sido la gran reforma aprobada por este Congreso? ¿Qué aportes marcarán la diferencia respecto a períodos anteriores? ¿Sostuvo desde un inicio y hasta donde era posible a un presidente políticamente débil como Pedro Pablo Kuczynski? Todos sabemos lo que pasó. El problema es que ahora no tenemos idea de lo que pasará (y podría ser peor). Necesitamos un Legislativo que rescate la esencia del servicio público; es decir, la búsqueda del bien común. En el último año Vizcarra supo mover sus fichas políticamente, pero ahora deberá mostrar resultados y no tiene mucho que mostrar hacia adelante. ¿Y el Congreso?

Al Perú no le hace bien la debacle de la función parlamentaria. Por eso insisto en la necesidad de un pacto político que fije una agenda de leyes y reformas que los ciudadanos requieren: urge una reforma laboral, otra previsional y de los servicios de salud –por mencionar algunas–, y en tres años no se ha hecho nada. De ello dependerá la supervivencia de partidos y liderazgos que sueñan llegar más allá del 2021. Fracasaron en esto las gestiones Salgado, Galarreta y Salaverry. ¿Insistirán con más de lo visto quienes resulten elegidos para la Mesa Directiva este sábado 27? ¡Ni siquiera podemos discutir sus planes y agendas de trabajo! Quien asuma la presidencia del Legislativo debería liderar un cambio que, al menos, intente reconciliar a la población con sus representantes. La tarea es inmensa.

Papel clave en esta etapa recaerá en manos del fujimorismo. No tendrán la presidencia, para la que se proyecta con fuerza Pedro Olaechea (aunque me aseguran que Daniel Salaverry aún pelea voto a voto su reelección), pero ella dependerá directamente de sus votos. Fuerza Popular necesita cambiar la esencia de lo mostrado hasta hoy. De no ser así me temo que su epitafio político quedará escrito: “Nunca tantos hicieron tan poco”. Necesitamos madurez de este Congreso.

Pese a todo, ¡felices Fiestas Patrias!

*Este artículo fue escrito antes de que se conocieran las listas definitivas para la Mesa Directiva del Congreso.