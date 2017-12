El show debe terminar, por Patricia del Río

Mientras escribo esta columna, todavía no sabemos si Pedro Pablo Kuczynski seguirá siendo presidente del Perú. Lo que comenzó siendo una severa acusación que comprometía a PPK en irregulares (todavía no sabemos si ilegales) negocios con Odebrecht, se convirtió en una inmensa bola de nieve que amenaza con arrastrarnos, cual horrenda avalancha, a todos. Estos comprometedores descubrimientos han dividido al Congreso en dos posturas: los que consideran que estas prácticas inhabilitan moralmente al presidente para seguir ejerciendo el cargo y los que apuestan por la defensa de la institucionalidad y no creen que se deba aplicar una medida tan extrema.

Y como público desconcertado estamos los ciudadanos, que miramos este macabro circo del que depende nuestro futuro. Pero analicemos el reparto de este penoso espectáculo:

Fuerza Popular: los lanzadores de cuchillo más terroríficos del circo. Tienen al frente, amarrado contra un bull, a un presidente asustado al que los sables ya le rozan las orejas. Han hecho de la amenaza su mejor herramienta de trabajo y, cuando jugar a hacer puntería no les es suficiente, inventan los argumentos más disparatados para crear un ambiente insoportable de zozobra. Hoy sabremos si le clavan a PPK el último puñal que traen entre los dientes o si les falla la puntería.

Frente Amplio: los mejores payasos de la carpa. Aparecen todos desorganizados exigiendo vacancia, nuevas elecciones y Asamblea Constituyente. Poco les ha faltado para exigir que nos traslademos a 1821 y empecemos nuestra vida republicana de nuevo. Como los típicos personajes de circo, llegan con la cara pintada y esconden sus verdaderas intenciones oportunistas bajo falsas máscaras de demócratas anticorrupción.

Peruanos por el Kambio: los mediocres equilibristas de circo pobre que se suben a los andamios con las pantis rotas y que no tienen red que los sostenga en caso de una estrepitosa caída. Su falta de argumentos, su nulo trabajo en equipo, su ausencia de firmeza y determinación en defensa de su presidente los han convertido en el espectáculo más triste del circo.

El Apra: los magos venidos a menos que solo saben hacer trucos predecibles. Como quien se saca un conejo del sombrero, cada vez que se contradicen y pelean entre ellos uno tiene la extraña sensación de que ese truco lo ha visto mil veces. El Apra juega a ser un partido solvente y una vez más entroniza a un autoritario fujimorismo que, como antaño, cuando consiga lo que quiere los convertirá en paloma blanca y los mandará a volar con solo un toquecito de su varita.

Hay también domadores que están con cara de susto porque se los va a comer el león, elefantes sumisos que bailan bajo el yugo de un látigo con cara de resignación y contorsionistas que son capaces de cambiar de posición en un pestañeo. Todos compartiendo un show patético, insultante, agotador, que los peruanos simplemente no nos merecemos.