Hagamos sociología dura: hay un alto grado de transgresión, incontenible necesidad e informalidad que el Gobierno no podrá parar con una política represiva como la que ha desarrollado en las primeras semanas de cuarentena. La principal culpa es de todos nosotros que hemos alentado un individualismo y emprendedurismo que no para mientes en salir adelante y vive al día, esquivo al registro y a la inclusión financiera. Perú es un país muy complicado para gestionar una pandemia que requiere distancia social.

Por todo esto, el mensaje del viernes pasado fue tan malo que el presidente pidió perdón y lo corrigió el lunes. Subrayó la represión –¡se prolonga un mes la cuarentena!, dijo– y no el trascendente hecho de que se están liberando varias actividades productivas para que la economía respire. Debió hacerlo exactamente al revés, levantarnos el ánimo y, una vez de mejor humor, disparar todas las balas de salva –las de la comunicación, no las de las fuerzas del orden– en los mensajes más persuasivos para que la soltada de amarras no traiga un rebrote de cuidado.

La sociología dura dirá que el rebrote se dará de todos modos si se incrementa la aglomeración en el transporte público, en los paraderos y en los centros de trabajo. Está bien que en esos puntos se concentren los esfuerzos por poner orden. Pero esto es sobrepasado por la creciente cantidad de gente que se moviliza.

Entonces, la tarea clave es: ¿cómo llegar con más impacto y efecto al corazón de esa gente que no se cuida demasiado y congestiona espacios que debieran estar reservados estrictamente para quien trabaja? Con una lógica y una política de orientación más que de represión. No me cansaré de repetirlo.

Sin embargo, el Gobierno no trabaja en esa línea. Por varias razones que menciono a ver si las conjuro: el presidente es desconfiado y no abre lo suficiente la cancha de la política y de la comunicación. Llamar al Acuerdo Nacional, al Consejo de Estado y crear comisiones para contarles decisiones tomadas o que tomará casi apenas habiéndolos oído; no es lo mismo que convocar a otros liderazgos para trabajar juntos.

El presidente no puede ser el único comunicador de la política sanitaria con la que sobreviviremos como nación. No pues. La TV abierta nos debe, en concertación con el Estado que le dé la data y le anticipe las políticas públicas en evaluación, el ‘reality’ de la nueva normalidad (o nueva convivencia si quieren usar el término que gusta a Vizcarra y al Minsa). Pónganse las pilas, no necesitamos el mensajito saludo a la bandera tipo ‘sí se puede, Perú’, sino los rostros más conocidos del país escenificando y explicando protocolos. Necesitamos mensajes virales para combatir el virus.