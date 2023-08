Valga el preámbulo/ejemplo para decirles que el caso de Mila, la niña de 11 años violada y embarazada, es uno de esos golpes emocionales que sientan jurisprudencia. Esta vez, no para generar una ley, sino para interpretar los protocolos que ya existen sobre el aborto terapéutico. La sola idea de obligar a una niña de 11 años a que prosiga con su embarazo hasta ser madre ha chocado a muchos, incluso a algunos católicos y evangélicos provida. Que una primera junta médica en Iquitos concluyera que podía dar a luz fue algo tan cruel que parecía que la hubieran declarado apta para ser violada nuevamente.

Pero no creo que los médicos loretanos lo hicieran por crueldad, sino por miedo a afrontar algún proceso legal promovido por la reacción conservadora. Tuvo que ser una segunda junta médica en Lima la que se atrevió a ordenar el aborto terapéutico, contando, eso sí, con el respaldo público del Gobierno y de la Defensoría del Pueblo. Igual, esa decisión, se los apuesto, será judicializada. La reacción conservadora ya llegó. La CEP (Conferencia Episcopal Peruana) ha difundido un comunicado rechazando la decisión médica y aferrándose al dogma provida. El argumento es que la vida de la ‘persona’ no nacida está por encima de la salud de la niña.

Si usted coincide conmigo en que el dogma religioso no puede nublarnos a tal punto los sentimientos de amor y respeto hacia los demás, defienda a mujeres adultas o niñas como Mila. Con gruesa ignorancia histórica, los obispos dicen que es un caso “inédito en nuestra patria”, como si no existiera el antecedente universalmente conocido de Lina Medina, madre a los 5 años. Como si se taparan los oídos ante declaraciones recientes de médicos y autoridades que aseguran que de estos casos hay varios, pero no se vuelven mediáticos como el de Mila.

El dogma religioso no puede imponerse a la ley. Un embrión con pocas semanas de concebido no es una ‘persona’ con los mismos derechos que una niña de 11 años cuya salud integral, incluyendo el componente mental, debe ser protegida por el Estado. Escapa a este artículo explicarles por qué creo que el dogma provida no se origina en la Biblia, sino en la reacción eclesial contra el avance de la liberación femenina. Ese dogma no lo comparto, pero lo respeto mientras lo aplique su portador a su vida, no a la ajena.