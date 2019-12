Existe una creencia generalizada, impulsada por algunos políticos como Verónika Mendoza y Yonhy Lescano, de que las grandes empresas no pagan impuestos a la Sunat y que esta solo les cobra a las chicas. Una narrativa que ganó credibilidad cuando hace algunos años se conoció que había miles de millones en deuda tributaria judicializada.

Así, por ejemplo, “Ojo Público” sacó un reportaje llamado el “Club de los deudores” en el 2016, que señalaba que el sector de minería e hidrocarburos lideraba la lista de deudores con S/5.900 millones judicializados, dentro de cuya lista incluía a Pluspetrol y Southern Perú. También reveló que en el sector banca y finanzas, la deuda era de S/2.300 millones, mencionando a Interbank y Scotiabank dentro de ese grupo. Asimismo, señaló que en alimentos y bebidas la deuda era de S/339 millones, apuntando a Nestlé y Backus. Y así.

Las razones por las que una empresa –o los procuradores del MEF o la Sunat– llevan a juicio supuestas deudas tributarias son muy variadas. A veces están justificadas, otras veces no. No se puede emitir un juicio de valor generalizado sobre si las empresas o el Gobierno tienen razón en haber judicializado los casos. Por eso, resulta arbitrario llamarles –sin más– deudores tributarios.

Frente al riesgo de que el relato antisistema gane fuerza, lo que hicimos desde Contribuyentes por Respeto (CpR) fue pedir información a la Sunat sobre cuáles son las empresas –por sector industrial– que más impuesto a la renta han pagado a lo largo de los últimos cinco años.

Para proteger el secreto tributario, la Sunat nos entregó solo información de cuál era el top 10 por sector industrial, sin montos ni ránking, y qué porcentaje del total recaudado en cada sector significaba el aporte de impuesto a la renta de ese top 10 de empresas.

En el sector minería e hidrocarburos, las diez empresas más grandes, que incluyen a Pluspetrol y Southern, han pagado S/6.748 millones del 2015 hasta agosto del 2019. En el sector financiero, las diez empresas más grandes, que incluyen a Interbank y Scotiabank, han pagado S/5.838 millones en ese mismo período. Mientras en el sector manufactura, el top 10, que incluye a Nestlé y Backus, ha pagado S/3.190 millones. Del total de Impuesto a la Renta recaudado durante los últimos cinco años, 80 empresas han pagado la tercera parte.

Con esto no quiero decir que las empresas estén libres de polvo y paja. Tampoco cuál debe ser el destino de cada monto actualmente judicializado. Lo que sí quiero decir es que no es responsable afirmar que las grandes empresas no le pagan a la Sunat ni tampoco que esta no hace su trabajo para cobrarles.

*El autor es miembro del directorio de Contribuyentes por Respeto.