Nos flagelamos demasiado. Además de los golpes propios de la pandemia, nos torturamos buscando las razones sobre por qué hemos sido golpeados más que otros países que no se constriñeron tanto. Si apuntamos a las causas enraizadas en las estructuras de la República (hacinamiento en hogares en los que conviven jóvenes que contagian a adultos vulnerables, pobreza sin refrigerador, informalidad y emprendedurismo ‘rompe reglas’, exclusión financiera), entonces la culpa es compartida por varios gobiernos y por los tontos que los votamos.

Si apuntamos a causas recientes (enfoque represivo y no didáctico de la cuarentena, cierre innecesario de algunos sectores, descuido en algunos focos de contagio y en el rastreo de casos), entonces, ¡agárrate Vizcarra, agárrate Minsa y agárrate MEF!

Agárrate derecha, por no haber hecho las reformas de segunda generación que hacían falta para trocar el crecimiento en desarrollo. Agárrate izquierda, por haber trabado todo usando tu influencia en las asesorías a los últimos gobiernos. Cada extremo cree que el otro extremo ejecuta un complot contra el Perú.

¡Agárrate sociedad peruana, por no haber cambiado el curso de las cosas y haber vuelto al COVID-19 menos infeccioso en estas tierras! ¡Agárrate Catalina! Bah. En verdad, ya la crisis nos propina suficientes golpes, por lo menos 1 por cada 101 días de cuarentena, como para que sumemos palos de ciego e inquinas contra nosotros mismos.

Para cambiar de tono, solo quiero apuntar temas de consenso. Para empezar, que la crisis demanda trabajo conjunto y el Gobierno tiene que abrir, más de lo que cree haber abierto, el juego del poder. Nada de ‘comisionitis’, sino invitación efectiva a trabajar en conjunto con el sector privado para ejecutar y vigilar los protocolos esenciales de la nueva normalidad. Invitación para estimular la inversión pública y privada (al fin y al cabo están imbricadísimas), reactivadora e intensiva en mano de obra.

Además, el Gobierno debe hacer una invitación especialísima al sector privado –no me cansaré de insistir en esto– para invertir en campañas de orientación hacia la nueva normalidad. Estoy convencido de que, de haber invertido en esto desde un comienzo, nos habríamos ahorrado un porcentaje significativo de contagios. Y, ojo, no hablo de esas inversiones necesarias pero dramáticas en camas y ventiladores, que no tienen por objeto frenar la epidemia, sino disminuir las muertes; hablo de una inversión previa y, por lo tanto, vital, enfocada en evitar el contagio. Una inversión que no sea destinada a evitar la muerte, sino a afirmar la vida. Dejémonos de flagelarnos y trabajemos en esto.