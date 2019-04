La única ventaja de Vizcarra, por Pedro Tenorio 

El poeta T.S. Eliot decía que abril era el mes más cruel. Lo mismo debe creer el presidente Martín Vizcarra, cuya fortaleza política se debe principalmente al apoyo ciudadano que ahora ve languidecer, sostenidamente. Luego de un 2018 rutilante, hoy vive un 2019 menguante y sin una brújula que le permita cambiar la tendencia a la baja que caracteriza a la aprobación de su gobierno. ¿Por qué es tan importante no perder de vista las encuestas? Porque Vizcarra hizo de estas su principal arma de decisión y presión política: en tanto bien aprobado, puso contra las cuerdas al Congreso exhibiendo fortaleza y legislando casi sin rendir cuentas, y recogiendo aplausos en detrimento de los políticos tradicionales que no supieron apoyarlo tras su ascenso al poder. Hasta diciembre Vizcarra llevó la voz cantante, pero eso se acabó.

Como evidencia el sondeo nacional de Pulso Perú publicado ayer, Vizcarra sigue perdiendo puntos (cae 17 puntos porcentuales en los tres primeros meses del año, sumando 49% de aprobación versus 44% de rechazo). Sin embargo, el problema no es de ahora. En diciembre ya era evidente que su estrategia perdía fuerza y asomaba el pedido insistente de las mayorías para una mejor gestión en distintos campos (sobre todo en la lucha contra la delincuencia). No ocurrió así y por ello Salvador del Solar corre riesgo de convertirse en una versión 2 de César Villanueva. Solo en el segmento socioeconómico A-B (los más acomodados) el presidente mantiene respaldo, pero en el C su aprobación cae en el último mes de 61% a 50%, y en el D-E (los más pobres) pasa de 53% a 44%. Es decir, continúa el derrumbe.

Vizcarra no puede fracasar como fracasó Kuczynski, por lo que debe reaccionar ya. Dado que el cambio de Gabinete no surtió el efecto esperado, es evidente que vendrá una época de ajustes (56% de los encuestados por Pulso Perú no cree que el equipo Del Solar pueda lidiar con los problemas del país). Salvador debe acelerar el paso para salvarse. No habrá otra opción ante un Congreso que también exigirá resultados.

La única ventaja para Vizcarra es que el Parlamento y los partidos que lo integran están varios escalones más abajo y por eso necesitan ocuparse de sí mismos antes que conspirar contra el mandatario, medida que lo “victimizaría” alentando simpatías a su favor. Vizcarra no cuenta con otra “bala de plata”, puesto que la lucha anticorrupción, como factor diferenciador y positivo, cumplió su ciclo. Las Bambas es un enorme desafío, pero no es el más difícil para este presidente y un equipo que necesitan sumar gestión, entregar obras (sobre todo en el norte) y mejores servicios al ciudadano. Guerra avisada...