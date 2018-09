La venganza de los nerds, por Luciana Olivares

“Steve Jobs fue un nerd”, asegura sin titubeos Burr Settles, un conocido científico estadounidense. A dicha conclusión llegó en un estudio sobre nerds y geeks basándose en un modelo estadístico que lo hizo famoso. Pero cuidado, lo que podría parecer una frase peyorativa por el estereotipo que ha rodeado a la palabra nerd, en realidad es más bien un halago.

Hoy, en su descripción más simple, un nerd es aquel individuo estudioso, obsesionado con la ciencia y la tecnología, capaz de pasar noches en vela trabajando en sus investigaciones. Me pregunto cuántos ojos jalarían una descripción así en Linkedin, sobre todo en una situación en la que, según el Global Center for Digital Business, el 40% de las empresas que conocemos desaparecerán en cinco años si no se transforman tecnológicamente.



El hambre de las empresas por la tecnología y sobre todo la necesidad no solo de sobrevivir sino de reinventarse, hacen que cada vez el perfil nerd sea más valorado y deseado. Porque hoy, si no sabes lo que es big data, chatbots, VR, machine learning, biometría, algoritmos, block chain, cloud, MVP, APIS, o scrums, no eres cool en el mundo corporativo.



Claudia Márquez, peruana de 26 años certificada como DevOps Engineer por Amazon Web Services, es una nerd y a mucha honra. Me lo dice entre risas mientras la entrevisto durante un momento libre de su estadía en Singularity University. Esta escuela opera en el centro de investigación de la NASA y hoy es el Disneylandia para inspirar a líderes de los nuevos tiempos de la macrorrevolución tecnológica.



Claudia comenzó a programar a los 10 años cuando encontró en su sala una revista de “Páginas Web para Dummies”. A los 15 años ya facturaba con un portal que diseñó para comentar sobre Avatar, su programa favorito. Hoy, a sus 26, es fundadora de Caleidos, una start-up con 30 colaboradores, que brinda soluciones tecnológicas para el manejo de información de las empresas. Actualmente está trabajando en una aplicación para mejorar el aprendizaje de idiomas y busca inspiración en Singularity sobre cómo ayudar a construir un mejor futuro para miles de millones de personas a través de la tecnología.



Si eres un nerd, grítalo con orgullo porque toda empresa quiere bailar contigo. Y si no lo eres, te invito a parar con nerds. Ellos son tu garantía para conseguir una invitación a la impostergable fiesta de la supervivencia de tu negocio.