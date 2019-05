Vizcarra en alerta naranja, por Pedro Tenorio

Si bien solo se han cumplido los primeros cuatro meses de este 2019, todo indica que nos encaminamos a otro año perdido para el país. ¿Exagero? Me temo que no: un rápido –y reservado– sondeo entre voceros de varios partidos representados en el Congreso apunta a que no habrá una verdadera reforma política (pese a los 12 proyectos preparados por especialistas y enviados por el Ejecutivo al Parlamento) y menos que se vaya a plasmar una colaboración real con el Gobierno. La confrontación continuará siendo el sello distintivo de la relación entre ambos poderes del Estado y más si a partir de julio triunfa una fórmula con apoyo fujimorista en la Mesa Directiva del Legislativo.

La lectura política que tiene la mayoría de bancadas en el Congreso es que Martín Vizcarra seguirá perdiendo puntos en su aprobación como mandatario, y que al no contar con un grupo parlamentario que lo sostenga su debilidad política será más notoria conforme transcurran los meses. La oposición está convencida de que Salvador del Solar no dará fuego como cabeza del equipo ministerial y que sus dotes de líder multisectorial (así como su proyección personal) son bastante limitadas. Los números de la última encuesta nacional del IEP confirman que Vizcarra ha perdido la iniciativa política y que sus problemas van más allá de si baja o mantiene su popularidad. Veamos: el 60% de los encuestados cree que el presidente “no tiene un plan claro para el desarrollo del país” (solo el 30% piensa que sí). Y en el centro y sur el desencanto con Vizcarra y su equipo es mayor (72% y 76%, respectivamente). La oposición ve en estos números un terreno fértil para golpear a Vizcarra y a Del Solar, y no tardarán en hacerlo.

Es evidente que apristas y fujimoristas están muy lejos de una posición ejemplar en medio de las repercusiones del Lava Jato peruano que los golpea cada semana. Lo mismo podría decirse de una izquierda que tampoco logra consolidar una alternativa pos-2016 que avance con expectativas. Sin embargo, nada de ello es obstáculo para que la oposición aplique su estrategia. Si un 62% a nivel nacional cree que Vizcarra no está tomando medidas para reactivar la economía (percepción que alcanza el 66% en el norte y el 70% en la zona centro del país, siempre según el IEP), y solo un 16% aprueba “el desempeño” de sus ministros, es bastante obvio lo que está por venir.

La oposición no tiene otra mira que no sea demostrar que siempre puede haber alguien peor o más ineficiente, y calcula que Vizcarra y Del Solar terminarán ocupando esa casilla. Dependerá del presidente y sus colaboradores evitar que ello suceda, pero el tiempo se agota y ya perdió cuatro meses.