Es hora de abandonar extremos, por Pedro Tenorio

A mes y medio del proyecto de adelanto de elecciones, una cosa está clara: el Gobierno no tiene cómo conseguirlo sin apoyo del Congreso. Sé, de buena fuente, que la posibilidad de plantear próximamente una cuestión de confianza no es el camino que más entusiasma a Martín Vizcarra y a sus operadores políticos. Puede parecerlo, pero está lejos de serlo. Asimismo, el Parlamento no las tiene todas consigo: es evidente el deterioro constante de su respaldo ciudadano, por lo que mal haría la oposición mostrándose altanera. La situación está entrampada –más de lo que esperaba el Ejecutivo– y el país, para todo efecto práctico, con su economía y su cadena de toma de decisiones estatal virtualmente paralizadas.



La pregunta no es si se van o no se van todos, como propone el Gobierno. Luego de esta apuesta vizcarrista –que cuenta con amplio respaldo popular–, las revelaciones del Caso Odebrecht y del Lava Jato peruano, así como la imposibilidad de la reelección parlamentaria, lo cierto es que todos o casi todos se irán. La pregunta es si será en el 2020 o en el 2021. Por lo que quizás sea momento para que Gobierno y oposición ensayen un mecanismo de acercamiento político por el cual (y en la medida en que no tienen votos o respaldo político para lograrlo por sí mismos –aprobar el adelanto o mandarlo al archivo–) intenten acercar posiciones evitando un mayor desgaste. Una salida que rechazan quienes apoyan el adelanto de elecciones, sí, ¿pero acaso tienen la fuerza (los votos) para lograr lo que tanto ansían? ¿Creen que los parlamentarios, puestos contra la pared y criticados, aceptarán dócilmente?

Si esta semana el oficialismo consigue los votos, aquí no dije nada. Pero mientras esto no suceda necesitamos líderes capaces de negociar políticamente y con transparencia –es decir, dando cuenta al país– una agenda que le permita a Vizcarra gobernar sin contratiempos hasta julio del 2021 y que fije un compromiso del Congreso para legislar, así como discutir y aprobar algunas de las reformas pendientes. Y todo debidamente fiscalizado, evidentemente. Gobierno y oposición –en especial la fujimorista– lo han hecho muy mal hasta hoy. ¿Es una salida imposible? No lo creo. Sería la única manera de cesar esta guerra política y asegurar algún resultado positivo para el período 2016-2021. Ambos bandos lo necesitan ante una ciudadanía que seguramente buscará otros nombres y promesas en la próxima elección. Sería su único “legado”.



Por supuesto, también pueden seguir peleando, agotando plazos y llegando en medio de la peor crisis política al 2021, acusándose mutuamente y con ningún peruano dispuesto a creerles. Quizás aún puedan evitar su destrucción mutua asegurada.

​