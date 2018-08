Un gabinete “mecha corta”, por Pedro Tenorio

El presidente Martín Vizcarra no necesita que sus ministros lo aplaudan. Necesita que trabajen y exhiban resultados. ¿Trabaja el Gabinete? Si hacemos un esfuerzo y revisamos las noticias y páginas web de cada sector, están –casi todos– en sus temas. Sin embargo, muy poco de ese esfuerzo –casi nada– llega a las mayorías. Y eso es muy riesgoso para un gobierno que ante su notoria debilidad parlamentaria necesita apoyo popular para sostenerse. Lo vemos en estas últimas semanas, cuando luego del mensaje presidencial por Fiestas Patrias (donde la ‘vedette’ fue la palabra ‘referéndum’) la aprobación de Vizcarra trepó 11 puntos porcentuales a nivel nacional (llegando a 46%) y su desaprobación bajó a 42%, según Ipsos. Empero, la aprobación a sus ministros no muestra mejoría alguna, apareciendo muy por debajo del mandatario.



Así, el presidente se encuentra ante un escenario que le urge optimizar. ¿Por qué? Primero, porque difícilmente tendrá algún nuevo anuncio que le dé el protagonismo alcanzado en 28 de julio y lo ayude a sostener el apoyo popular conseguido. Segundo, porque en setiembre cumplirá seis meses en el cargo y él mismo insistió en que solo después de este plazo le exigieran resultados. Aquello surgió cuando Vizcarra cumplió 100 días en Palacio. Ahora se acerca al momento de un primer balance ejecutivo y muchos se preguntan: “¿Dónde están –¡qué andan haciendo!– sus ministros?”.

Tercero, porque Vizcarra está en un momento que le permite convocar a los mejores sin propiciar más antagonismos: no tiene candidatos ni un partido que compita en las elecciones municipales y regionales de octubre, ni afrontará una segunda vuelta en diciembre, por lo que puede dedicarse a gobernar mientras otras fuerzas se desgastan. Y cuarto, porque la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) influye muy poco en el Congreso y ante ello el Ejecutivo necesita ganar la calle. Por eso es fundamental que la población perciba a un presidente y sus ministros dedicados al 100% a las tareas de gobierno. Si lo alcanzado políticamente hasta hoy se enfría, se pierde todo.



No estamos exigiendo cambios en el Gabinete. Vizcarra y César Villanueva sabrán qué hacer, siendo evidente que la velocidad actual no es suficiente. En política tan importante como ser es parecer, y Martín Vizcarra no se puede dar el lujo de parecer un “PPK 2” por culpa de sus ministros. Otro punto clave es que el Congreso, golpeado por los anuncios de referéndum y reforma política, aguarda que baje la efervescencia de estos sondeos para ajustarle las clavijas al Ejecutivo. En Palacio ya evalúan algunas variantes que podrían llegar en setiembre. Se sienten pasos.