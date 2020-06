El coronavirus ha puesto en jaque a todo el planeta. Ha exigido de los gobernantes y de la población actos de fe y sacrificios. Los peruanos tuvimos “la suerte” de contar con un presidente que se irguió como nuestro papá y nos aseguró que no había nada de qué preocuparse. “Sabemos lo que viene, estamos preparados para enfrentarlo”, sentenciaba un confiado Vizcarra, hace menos de tres meses.

Si bien nuestro sistema de salud era de país de cuarto mundo, nuestras arcas estaban llenas de dinero y eso nos iba a salvar: “Cada medida que tomemos va a ser muy responsable, no solo atendiendo el problema real, sino que no hipotecando el futuro del país”, nos aseguró la ministra María Antonieta Alva. “Lo que se busca es mantener la cadena de pagos y preservar la empleabilidad”. “No vamos a escatimar recursos para garantizar la reactivación económica”, volvió a tranquilizarnos.

¿Qué pasó? ¿En qué momento el discurso triunfalista se estrelló contra la realidad? ¿Por qué tantos peruanos han perdido su empleo? ¿Por qué vamos a tener una recesión cuatro veces más grande que el promedio mundial? Ya resulta inútil señalar quién tuvo más culpa; si fue una falta de manejo del MEF, del primer ministro o del Ministerio de la Producción. El daño está hecho. Y el presidente Vizcarra no puede argumentar que “todos son generales después de la batalla” porque, si se toma el trabajo de revisar las entrevistas a exministros de Economía, a investigadores, a profesionales absolutamente bien intencionados, notará que durante la batalla hubo muchos generales con experiencia que le pidieron que cambiara de tácticas, y decidió ignorarlos.

No es momento de desconocer las buenas intenciones de los ministros, ni lo mucho que se trabajó. Pero los resultados son demasiado malos como para que el presidente pretenda que los peruanos les sigan confiando su futuro a quienes no cumplieron mínimamente las metas que se impusieron. El cambio de Gabinete no solo es una necesidad; a estas alturas, es un deber moral de quienes fracasaron.

Cuenta Stefan Zweig, en “Momentos estelares de la humanidad”, que cuando Napoleón se aprestaba a enfrentar en Waterloo la batalla más difícil de su vida, le encargó al mariscal Grouchy que persiguiera al ejército prusiano mientras él iba tras los ingleses. Grouchy siguió las instrucciones al pie de la letra e ignoró las claras señales de los cañonazos que le indicaban que Napoleón necesitaba apoyo. No cambió de rumbo y siguió terco con su plan, desoyendo a sus compañeros e ignorando la evidencia. Al final, nunca encontró a los prusianos, que se unieron a los ingleses para masacrar a Napoleón, y perdió la oportunidad de cambiar el curso de la historia. Perdió la única chance que tendría en toda su vida de salvar a los suyos.

Lo dejo ahí.