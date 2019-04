Trump, México y el problema con las drogas; por Ioan Grillo

Después de años de cubrir la guerra contra las drogas en México, después de mirar los campos de marihuana que los soldados habían incendiado y después de viajar con la policía federal mientras buscaban heroína y traficantes de cocaína, obtuve una muy diferente perspectiva cuando visité Baltimore. En un viaje de reportaje el año pasado, acompañé a un ex narcotraficante a uno de los llamados mercados al aire libre, donde la marihuana y la heroína se vendían a plena vista. Fue una paradoja sorprendente. Al sur de la frontera, había visto a los soldados quemar drogas para destruirlas. Aquí, a 40 millas de la Casa Blanca, estaba viendo a la gente venderlas abiertamente.

Esa imagen me vino a la mente a principios de este mes, cuando el presidente Donald Trump le dio a México un ultimátum para detener el flujo de narcóticos hacia el norte. “Vamos a darles una advertencia de un año, y si el tránsito de drogas no se detiene, o al menos disminuye en una medida, vamos a poner tarifas”, dijo. “Y si eso no detiene las drogas, cerramos la frontera”, agregó.

Culpar a México por el problema con las drogas que tiene Estados Unidos y luego obligarlo a actuar es una táctica que se remonta al presidente Richard Nixon. Es pura hipocresía. Mientras que las drogas fluyen a través de México, también fluyen a lo largo de Estados Unidos, alimentando a uno de los mercados de drogas más grandes. Si el gobierno de Estados Unidos no logra detener la circulación de narcóticos dentro de su territorio, ¿cómo puede esperar que México tenga éxito?

Mientras las fuerzas de seguridad de México queman amapolas de opio y disparan a los traficantes, también hay casos de soldados, policías y políticos que trabajan con los delincuentes. Y si bien se pueden encontrar mercados de estupefacientes al aire libre en varias ciudades de América, Estados Unidos arresta a millones por cargos de drogas.

Pero la conclusión es que ambas naciones han fracasado en detener el narcotráfico. El Gobierno Mexicano ha pasado más de una década librándose de una represión dirigida por militares, deteniendo o matando a los reyes de los cárteles principales. Pero esto no ha reducido el tráfico. En los últimos cinco años, las incautaciones de heroína y cocaína en la frontera sur han fluctuado hacia arriba y abajo, las incautaciones de metanfetamina han aumentado y las de marihuana se han desplomado, probablemente por la producción de cannabis legal en Estados Unidos.

La violencia de los cárteles ha destruido a México, con más de 200.000 asesinatos en el país en la última década. Y a pesar de los interminables casos de drogas en sus tribunales, Estados Unidos estableció un registro trágico en el 2017: 70.000 muertes por sobredosis.

En 1969, Nixon lanzó la operación Intercepción que buscaba presionar al Gobierno Mexicano para que acabara con los contrabandistas de marihuana. Durante varios días, se registraron casi todos los vehículos o peatones que ingresaban por la frontera sur. Lamentablemente, no dio lugar a muchos decomisos.

Trump se ha alejado de esa acción, a pesar de sus amenazas. Con más de US$600 mil millones en comercio transfronterizo el año pasado, hoy sería mucho más costoso que en la década de 1960.

Su principal prioridad es detener el flujo de migrantes y solicitantes de asilo. Pero, desde su campaña presidencial del 2016 hasta ahora, también ha criticado el flujo de drogas desde México y lo ha utilizado para reforzar sus argumentos para “construir un muro”.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha evitado responder al ultimátum de Trump. Cuando se le preguntó al respecto, dijo que no tenía problemas con la Casa Blanca. “Las relaciones son buenas. No tenemos ninguna confrontación con el Gobierno de Estados Unidos”.

Mientras tanto, parece estar apaciguando a Washington intensificando los arrestos de inmigrantes indocumentados que se dirigen a través de México.

Las incautaciones de drogas en el país azteca parecen haber disminuido en el primer trimestre, según informes. El problema es que incluso cuando México ha hecho grandes decomisos en los últimos años, el flujo de narcóticos hacia el norte de Estados Unidos no se ha detenido.

Una mejor manera de avanzar sería que las dos naciones trabajen juntas en políticas reales que reduzcan el daño desatado por las drogas y los cárteles. Las agencias estadounidenses y mexicanas deben unirse para atacar a los pandilleros más violentos, reducir el número de homicidios en México y el número de personas que huyen de la frontera como refugiados. México podría hacer más para eliminar la corrupción del narcotráfico, que está destruyendo su sistema político. Y Estados Unidos podrían proporcionar más servicios de rehabilitación para reducir la adicción y las sobredosis, que muchas de las veces suceden por medicamentos recetados.

Hay problemas reales, desde los rincones de Baltimore hasta las montañas de México. Pero necesitan soluciones integrales a largo plazo, no ultimátums ni amenazas simplistas.



