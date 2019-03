Venezuela: Un plan para prevenir el hambre, por Dorothy Kronick

Nicolás Maduro tiene una habilidad especial para desafiar las profecías sobre su desaparición.



Cuando fue elegido presidente de Venezuela en el 2013, se dijo que no duraría 12 meses en el cargo. Trece meses después, cuando las protestas sacudieron la nación, se dijo que sus días estaban contados. El año siguiente, cuando los partidos de la oposición obtuvieron la mayoría en la Asamblea Nacional, y nuevamente cuando lucharon por un referendo revocatorio en el 2016, y con el regreso de las protestas masivas en el 2017, se dijo que sería su final. Maduro no estaba destinado a sobrevivir la campaña de este año para expulsarlo. Y sin embargo, sigue siendo el presidente de facto de Venezuela.



Esta realidad crea un problema para Estados Unidos. El mes pasado, EE.UU. impuso sanciones económicas diseñadas para acelerar la salida de Maduro. Si se va, el mundo se regocijará. Si no, las sanciones profundizarán el sufrimiento de los venezolanos. Para evitar esto, EE.UU. necesita un plan de respaldo.



Nadie cuestiona que Maduro haya provocado el peor colapso económico en la historia registrada de América Latina, y que sea responsable de un implacable pisoteo de los derechos políticos y la despiadada violencia policial. La pobreza ha aumentado de 27% a 94%.



Para millones en Venezuela y en todo el mundo, la esperanza apareció el mes pasado en la forma del político de la oposición Juan Guaidó. El 23 de enero, Guaidó prestó juramento como presidente interino de Venezuela, prometiendo convocar elecciones.



Desde entonces, los venezolanos han protestado en masa. Junto con el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, los venezolanos han presionado a sus militares para expulsar a Maduro. El presidente Donald Trump amenazó con invadir. Más de 50 países han reconocido a Guaidó.

Las sanciones son vistas como una herramienta clave para fomentar el cambio de régimen. En enero, EE.UU. impuso sanciones contra PDVSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela; requirió que las compañías estadounidenses se retiraran del sector petrolero venezolano; y amenazó con castigar a las empresas no estadounidenses que continúan comprando petróleo venezolano.



El gobierno de Trump estima que las sanciones le costarán a la economía venezolana US$11 mil millones, mientras que los analistas estiman que el costo se aproximará a los US$4 mil millones. De cualquier manera, eso es una fracción significativa de las importaciones totales de bienes del año pasado de US$11,7 mil millones. Y las importaciones del año pasado no fueron suficientes para alimentar a los niños venezolanos. Ya el 80% de las familias venezolanas carece de seguridad alimentaria y la desnutrición se ha triplicado.



Para entender el peligro, consideremos lo que pasó en Iraq. Allí, la comunidad internacional impuso sanciones como parte de un esfuerzo por debilitar el régimen de Saddam Hussein. Pero no cayó, y las sanciones siguieron vigentes. Los niños iraquíes sufrieron. Una cuarta parte de los niños iraquíes estaban desnutridos después de seis años de sanciones, y decenas de miles murieron. Los niños venezolanos se enfrentan a sanciones sobre el estómago ya vacío.



Trump ha dicho que tiene un plan de respaldo para Venezuela. Tal vez el plan B era invadir, pero esa opción enfrenta crecientes obstáculos políticos. El 25 de febrero, nueve países latinoamericanos junto con Canadá y la Unión Europea rechazaron de manera inequívoca la intervención militar. Veintiún miembros de la Cámara de Representantes estadounidense han patrocinado un proyecto de ley que prohibiría la acción militar en Venezuela sin la autorización del Congreso.

Un mejor plan de respaldo permitiría a Venezuela intercambiar petróleo por elementos esenciales. Por ejemplo, EE.UU. podría comprar petróleo venezolano siempre que los ingresos acumulados de las cuentas en custodia, sujetos a supervisión internacional, se utilicen solo para compras de alimentos, medicamentos e infraestructura del sector petrolero.



Y mientras que la ayuda por sí sola no llenará el vacío dejado por las sanciones, EE.UU. podría participar en esfuerzos multilaterales diseñados para desarmar en lugar de alentar el esfuerzo abominable de Maduro para bloquear la asistencia humanitaria.



Sin un plan B, Washington ha hecho una apuesta segura para Trump y peligrosa para el pueblo venezolano. Si las sanciones contribuyen a una rápida salida de Maduro, Trump se verá como un héroe. Y si no lo hacen, el presidente norteamericano se lavará las manos de todo el desastre.



Algunos han argumentado que privar al gobierno venezolano de efectivo es un imperativo moral. No debemos recompensar a los secuestradores como Nicolás Maduro, según se piensa. Pero, por supuesto, en la práctica, la comunidad internacional lo ha hecho, en Iraq y en otros lugares. Pagamos a los secuestradores no porque se sienta bien. Lo hacemos cuando la alternativa es peor.



–Glosado y editado–

© The New York Times