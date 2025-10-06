En el Semáforo de este lunes 6 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el concierto que el Ministerio de Cultura organiza por el aniversario del Coro Nacional. Segundo, una iniciativa del Minedu en busca de mejores condiciones sanitarias en los colegios. Finalmente, la crisis eléctrica que golpea Piura.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢VOCES DEL PERÚ

El Ministerio de Cultura presenta la ópera “La Traviata”, de Giuseppe Verdi, reuniendo por primera vez a tres elencos nacionales en el mismo escenario. La producción, que forma parte de la XI Temporada de Ópera y celebra el aniversario 60 del Coro Nacional del Perú, contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Ballet Nacional del Perú. Las funciones comenzaron en el Gran Teatro Nacional el pasado domingo 5, y continuarán el martes 7 y jueves 9 de octubre.

🟢EN BUSCA DE MEJORES CONDICIONES SANITARIAS

Con el objetivo de mejorar las condiciones de salubridad en las zonas rurales y promover prácticas sostenibles en las escuelas del país, el Ministerio de Educación, a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, inició la entrega e instalación de 65 sistemas de biodigestores en instituciones educativas de las regiones Cajamarca y Puno. Estas acciones atenderán a escuelas rurales que no cuentan con acceso a redes públicas de alcantarillado, garantizando así un manejo seguro y eficiente de los desechos.

🔴CRISIS ELÉCTRICA EN PIURA

El sector eléctrico atraviesa una compleja situación en Piura debido a la ausencia de gas natural para generación eléctrica, circunstancia que ha ocasionado por lo menos dos apagones durante el año en dicha región y en la vecina Tumbes. Y es que su escasez viene poniendo en jaque a la mayor central de energía del norte: la central térmica Malacas, de Enel Generación Piura. Se trata de un problema que impacta las operaciones de la planta térmica, al extremo de que esta ha reducido su capacidad para producir electricidad de un 40% a un 15% en los últimos dos años.