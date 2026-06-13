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Automatizamos el caos y le decimos innovación

“Antes de pensar qué tecnología implementar, debemos preguntarnos: ¿qué proceso estamos dispuestos a cambiar?”.

    Jesús Alberto Villar Vásquez
    Por

    Estudiante de Ingeniería Civil en la UNI

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    Pese a la digitalización de algunos procesos, los expedientes para proyectos inmobiliarios siguen ingresando de forma física a los municipios. (Ilustración: Giovanni Tazza)
    Pese a la digitalización de algunos procesos, los expedientes para proyectos inmobiliarios siguen ingresando de forma física a los municipios. (Ilustración: Giovanni Tazza)

    El 47% de las obras públicas iniciadas en el Perú desde 2022 no se ha culminado, según el Informe Económico 100 de Capeco (abril del 2026). La Contraloría General lo confirma: 2.741 proyectos paralizados que comprometen S/67.139 millones en inversión pública. Frente a este panorama, la respuesta del sector suele ser la misma: más tecnología.

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