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‘Burnout’, el punto ciego del éxito laboral

“El verdadero éxito no consiste en exigir más hasta agotar, sino en lograr resultados sostenibles sin desgastar a quienes los hacen posibles”.

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    El estrés elevado, un mayor tiempo de exposición a pantallas y un cambio en la rutina son algunos de los motivos detrás de los problemas de sueño en esta cuarentena por coronavirus. (Ilustración: Giovanni Tazza)
    El estrés elevado, un mayor tiempo de exposición a pantallas y un cambio en la rutina son algunos de los motivos detrás de los problemas de sueño en esta cuarentena por coronavirus. (Ilustración: Giovanni Tazza)

    ¿Hemos normalizado el agotamiento? En el Perú, una persona trabaja, en promedio, un 29,3% más de horas al año que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2025). Esta brecha no solo refleja una mayor carga laboral, sino también una práctica preocupante: la normalización del exceso de trabajo como sinónimo de compromiso y éxito. Sin embargo, esta lógica es peligrosa. Lejos de mejorar el desempeño, la sobrecarga laboral incrementa el riesgo de ‘burnout’, un estado de agotamiento crónico provocado por el estrés laboral mal gestionado. A pesar de su impacto, el ‘burnout’ suele subestimarse y se considera erróneamente una etapa normal del trabajo exigente.

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