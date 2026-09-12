Chiclayo ante los ojos del mundo

Nuestro querido Chiclayo se viste de fiesta, pues nuestro papa León XIV, recordado obispo de la diócesis de Chiclayo, llega a la Ciudad de la Amistad los días 13 y 14 de noviembre de este año. Además, estará en Zaña y Santa Cruz.

La llegada del Santo Padre a Chiclayo marca un hito histórico para la ciudad, pues se desempeñó como obispo desde el 2015 hasta el 2023, cuando dirigió importantes obras, como la construcción de comedores populares; el más recordado es el comedor de San Antonio. Ante el viaje papal, Chiclayo ha empezado la remodelación de la ciudad para recibirlo adecuadamente; sin embargo, las obras aún no están terminadas; los trabajos siguen incompletos; las vías llenas de huecos y otras en reciente reparación. ¿Chiclayo está listo para recibirlo?

El retorno del influyente líder de la Iglesia Católica tiene una carga emocional para el pueblo chiclayano, pues trae consigo paz, alegría, bienestar, protección y fe. León XIV dedicará una jornada integral. El 13 de noviembre hará una misa en las Pampas de Pimentel, y luego estará en la USAT, donde se concentrarán delegaciones de estudiantes y docentes de varias universidades de Chiclayo.

Quienes conocimos de cerca su labor como obispo, sabemos del profundo amor, la humildad y la sencillez con las que siempre guió a su pueblo. Su retorno nos dejará muchas lecciones teológicas y humanas, por lo cual el futuro de la feligresía chiclayana y peruana se iluminará con sus enseñanzas. Es claro que el éxito de su llegada se reflejará en su acto de caridad y justicia que sembrará en el pueblo peruano.