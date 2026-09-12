El Comercio
·
opinion
·
voz universitaria
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Chiclayo ante los ojos del mundo

“Quienes conocimos de cerca su labor como obispo, sabemos del profundo amor, la humildad y la sencillez con las que siempre guió a su pueblo”.

    Mario Velazquez
    Por

    Estudiante de Comunicación en la USAT

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Esta es la actividad que realizará el Papa León XIV en el Estadio Monumental tras su llegada al Perú | Foto: EFE
    Esta es la actividad que realizará el Papa León XIV en el Estadio Monumental tras su llegada al Perú | Foto: EFE

    Nuestro querido Chiclayo se viste de fiesta, pues nuestro papa León XIV, recordado obispo de la diócesis de Chiclayo, llega a la Ciudad de la Amistad los días 13 y 14 de noviembre de este año. Además, estará en Zaña y Santa Cruz.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.