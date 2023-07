El periodismo es una actividad profesional, al igual que una herramienta, utilizada para la libertad de expresión de los ciudadanos alrededor del mundo. Este hecho refuerza una vez más la importancia del periodismo en el mundo. Los periodistas tenemos el poder de influir en la opinión de las personas y, por eso mismo, tenemos la capacidad de cambiar la situación de un país.

Considero que lo mejor que podemos hacer es impulsar el periodismo social para que las voces de las personas que más pueden necesitar de la ayuda ciudadana tengan la oportunidad de ser escuchadas en todo el mundo. Las bases en el país tienen que cambiar. Tenemos que pensar un poco menos en el entretenimiento o el drama, y debemos interesarnos más en la ayuda social.

Los periodistas debemos ser los primeros en impulsar este ideal. Tienen que crearse espacios únicamente para la comunidad y debe ser esta la que tenga la libertad de expresarse libremente sin ser censurada. Con ello se lograría una mayor comodidad y el temor de las repercusiones por expresar una opinión o pedir ayuda sería menos recurrente.

Hoy en día, los medios tienen mayor influencia gracias a Internet, y no debería existir ninguna excusa para no poder difundir la opinión de las personas que necesitan sentir confianza para buscar apoyo y ser recibidas con los brazos abiertos. Esto no significa que puedan comentar, como sucede en las redes sociales, sino que existan secciones enfocadas enteramente en la percepción y opinión del público lector de un medio.

Sin embargo, esto no se podría lograr sin el apoyo de las asociaciones o instituciones sociales que puedan colaborar con esta causa. Se necesita buscar un mayor acercamiento por parte del periodismo para que se pueda captar su atención y así existan mayores facilidades para lograr un apoyo social a la comunidad.

Finalmente, nosotros, como periodistas, somos los primeros actores que podemos hacer un cambio en el Perú, solo falta la iniciativa y tener claro el aporte que cada uno de nosotros puede dar para mejorar la situación. Necesitamos unir las voces de todos los peruanos para que nadie esté excluido de dar su punto de vista.