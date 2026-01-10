Cuando la política se juega en el espejo

En campaña electoral solemos repetir que “todo es político”, pero actuamos como si el cuerpo femenino fuera un tema aparte. Basta abrir redes: el debate sobre propuestas dura segundos, mientras el escrutinio sobre peso, edad, ropa o “rostro” se vuelve tendencia. En ese desvío se pierde algo más que tiempo: se erosiona la ciudadanía informada que el país necesita para progresar.

Cuando el estigma de belleza manda, la política se vuelve vitrina. A muchas candidatas se les exige “verse bien” antes de ser escuchadas; a muchas jóvenes se les enseña que su valor está en caber, no en participar. La delgadez extrema opera como disciplina cotidiana: contar calorías, ocultar el hambre, corregirse, compararse. Ese entrenamiento de obediencia íntima prepara el terreno para un liderazgo autoritario que se presenta con voz amable: promete “cuidado”, “orden” y “valores”, pero exige sumisión disfrazada de ternura, disciplina, culpa y silencio público.

La desinformación encuentra ahí un canal perfecto. Dietas milagro, retos virales y suplementos sin evidencia circulan con la misma lógica que los bulos electorales: emoción rápida, culpables simples, soluciones mágicas. El algoritmo de las redes sociales premia la vergüenza y castiga la complejidad; así, el cuerpo ocupa el lugar del programa, y la apariencia reemplaza a la evidencia.

Si queremos elecciones con futuro, debemos cambiar la conversación: menos juicio al cuerpo, más información sobre poder. Una democracia no se adelgaza: se fortalece.