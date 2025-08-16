Desaprobar cursos y deserción universitaria

Llevo casi dos años de formación universitaria; si bien es cierto que aún no he completado ni la mitad de la carrera, sí lo suficiente como para darme cuenta de que integrar el indispensable factor motivación en el proceso de aprendizaje, tanto mío como el de mis compañeros, es sustancial.

En la vida de un universitario suceden miles de cosas que a veces te obligan a seguir o abandonar la carrera, pero la desmotivación de un maestro no debería ser una de ellas. Esto lo revela un estudio realizado a 97 estudiantes de tercer año de una universidad pública mexicana, de los cuales 33 revelan que algunos de sus maestros han influido en su desmotivación hasta el punto de querer cambiar de carrera o desertar. A esto se suma el bajo rendimiento académico. ¿Y esto qué tiene que ver con la deserción y la desaprobación? Mucho, ya que el rendimiento académico “es producto de la suma de nuestros procesos cognitivos y metacognitivos, así como de recursos internos como la autoestima, el autoconcepto, la autodeterminación y la motivación”, según Ariza.

Por ello, “la calidad docente no es quien sabe más, sino quien refleje la viva motivación en los estudiantes”. Buscar esa conexión con el estudiante para entender lo que quiere transmitir, exceptuando el modelo tradicional de “dictar y copiar” o de “leer un sinfín de diapositivas”, que apaga la motivación intrínseca.

No deberíamos estar condenados a repetir patrones, sino a transformar la visión educativa y social, promoviendo una cultura motivacional en las aulas.