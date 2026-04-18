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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Después de votar, ¿quién gobierna?

“La pregunta ya no es si el Perú atraviesa una crisis política, sino cómo debe ser caracterizado el régimen que emerge de ella”.

    Camila Egusquiza Torres
    Por

    Estudiante de Derecho en la Universidad de Buenos Aires

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    En el Perú, el problema ya no es que la democracia funcione mal, sino que cada vez es más difícil sostener que funciona en sentido pleno. Hoy, el ciudadano vota sin que ese acto implique realmente una transferencia clara de dirección política. No porque el voto haya perdido valor formal, sino porque el sistema en el que se inserta ya no logra traducirlo en gobierno efectivo. La evidencia reciente es clara: procesos electorales con fallas logísticas que dejaron a más de 50.000 personas sin votar, una oferta de más de 30 candidaturas materialmente imposible de procesar por el ciudadano promedio, y una secuencia política en la que el poder ha sido ejercido por autoridades que no fueron elegidas para gobernar.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.