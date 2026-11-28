Ser joven es una etapa marcada por la incertidumbre, dudas sobre el futuro que queremos construir y también sobre el presente que habitamos. Sin restarle importancia al impacto que pueden tener nuestras decisiones personales, nuestro futuro va más allá de entenderse desde el aspecto individual, porque también importan las condiciones en las que se desarrolla. Crecer en este contexto, donde tener una profesión no significa necesariamente acceder a un empleo, donde lo que se supone deberían ser minutos de viaje se convierte en horas interminables en el transporte público y donde conseguir un trabajo que tampoco garantiza un buen salario ni posibilidades de crecimiento no solo depende de uno.

Aquí es cuando nos cuestionamos el hecho de que partimos de distintas condiciones, porque la oportunidad de acceder a una educación de calidad e incluso tener una red de apoyo puede ampliar o limitar nuestras posibilidades de construir nuestro futuro. Por ello, hablar de nuestro futuro también implica mirar más allá. Es decir, preguntarnos por las condiciones que las hacen posibles o que dificultan las oportunidades. Ser joven no debe significar ser espectador de condiciones que terminan afectándonos, sino que se encuentra en nuestras manos decidir qué tan dispuestos estamos a permitir que otros decidan sobre las condiciones que harán posible nuestro desarrollo.

Es entonces cuando la política toma voz como el espacio colectivo donde se hacen visibles las diferentes problemáticas, donde nos organizamos, donde las ideas en búsqueda del bienestar común toman fuerza. Es crear espacios en los que podemos involucrarnos, aunque a veces es mal entendida como algo exclusivo de los que ocupan cargos públicos. Sin ir tan lejos, un ejemplo de estos espacios democráticos son las asociaciones universitarias u organizaciones. Desde mi experiencia, estos espacios se forman para responder a las preocupaciones de los jóvenes. Es así como se transforma una preocupación en una solución colectiva.

En ese sentido, la política, para nosotros los jóvenes, son estos espacios que posibilitan trabajar en cambiar las condiciones bajo las cuales soñamos. Por esta razón, no debemos mostrarnos distantes, porque eso significaría renunciar a nuestra capacidad de participar en la sociedad donde nace nuestro futuro.