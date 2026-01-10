¿El 2026 será el año de la memoria selectiva?

Las elecciones están a la vuelta de la esquina y la campaña política empezó hace mucho. Con la presencia de candidatos conocidos y otros por conocer, y el regreso de la bicameralidad, las reglas del juego han cambiado. Sin embargo, hay algo que no cambia: la memoria selectiva del votante peruano.

Parece, en su mayoría, que el votante peruano decide votar por aquello que destaca, ya sea la simpatía de algún candidato, algún baile viral o las declaraciones del momento.

Ya no nos escandaliza ver al mismo candidato año tras año acompañado del mismo problema, y decidimos, como si fuera por instinto, qué recordar y qué creer.

En paralelo, el sistema político y quienes lo conforman parecen nutrirse de esa capacidad de olvidar. Este año es una misión sobrehumana siquiera decidir entre casi 40 planes de gobierno en medio de una prensa poco imparcial y organismos que hacen todo menos su labor de supervisar el proceso electoral.

En este contexto, se vuelve necesario comprometerse con la búsqueda de la verdad. No es suficiente simpatizar con el vocero de turno, sino preguntarnos: ¿qué antecedentes judiciales tienen los líderes de los partidos? ¿Por cuáles proyectos de ley votaron? En el caso de senadores y diputados, ¿quiénes son los tres primeros candidatos de la lista? Son ellos quienes con seguridad ocuparán un espacio en el poder.

En el punto en el que se encuentra el país, inundado de corrupción y poca transparencia, debemos asumir la responsabilidad de nuestro voto si realmente queremos un cambio.

Necesitamos tener claro que los problemas de la política nacional no son solo responsabilidad de quienes la ejercen, sino también de sus votantes. Aunque, como una profecía, si no lo hacemos, esta será otra vez una memoria selectiva “a toda máquina”.