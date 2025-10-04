El desafío silencioso de los egresados

En el Perú, los bajos niveles de empleabilidad y las persistentes brechas de oportunidades para jóvenes recién egresados se han convertido en un desafío silencioso que limita el desarrollo profesional. Uno de los mayores obstáculos es el requisito de “seis meses a un año de experiencia”, una exigencia que resulta poco realista para quienes recién culminan su formación académica y buscan insertarse en el mercado laboral.

A esto se suma el desajuste entre la oferta y la demanda del mercado laboral. Si consideramos un caso ilustrativo como Ingeniería Geológica, actualmente cerca de 12 universidades ofrecen esta carrera, con un promedio de 30 egresados por año cada una. Este panorama se replica en múltiples disciplinas, evidenciando una paradoja preocupante: “La oferta de egresados supera ampliamente la demanda de vacantes”.

A esta problemática se añade la desconexión entre la oferta educativa y las necesidades reales del mercado, así como factores estructurales como limitaciones económicas para acceder a programas complementarios, el desconocimiento de becas, y procesos de selección que carecen de transparencia.

Según datos de la Sunedu, existen 143 universidades en el país que ofrecen más de 500 carreras profesionales, mientras que el mercado laboral mantiene una baja capacidad de absorción. Ante esta situación, es imperativo que las autoridades intervengan para garantizar que los jóvenes no vean frustradas sus expectativas, evitando que la educación universitaria pierda su valor como motor de movilidad social y desarrollo para el país.