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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El GNV y la dependencia energética del Perú

“¿Puede una economía aspirar a la estabilidad cuando su seguridad energética es tan frágil?“.

    Rebeca Flores Zulueta
    Por

    Estudiante de Economía y Negocios Internacionales en la UPC

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    "Lo ocurrido con el GNV expone una fragilidad estructural. La energía sostiene el funcionamiento de la economía moderna, y cuando su suministro es incierto, también lo es la estabilidad económica". Foto: Joel Alonzo.
    "Lo ocurrido con el GNV expone una fragilidad estructural. La energía sostiene el funcionamiento de la economía moderna, y cuando su suministro es incierto, también lo es la estabilidad económica". Foto: Joel Alonzo.

    Las recientes dificultades en el suministro de GNV han vuelto a poner en evidencia la vulnerabilidad del sistema energético peruano. La interrupción en el sistema de transporte asociado al proyecto de Camisea generó restricciones en el abastecimiento de GNV y largas filas en los grifos, lo que recuerda que un problema energético puede extenderse al resto de la economía.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.