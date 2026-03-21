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El hambre no vota: el tema ausente en la campaña

“Es hora de que los candidatos dejen de lado las promesas vacías y asuman su responsabilidad con la alimentación del pueblo”.

    Mylene Talledo Copello
    Por

    Estudiante de Ingeniería Empresarial en la Universidad del Pacífico

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    "El hambre refleja la pobreza y la desigualdad".
    "El hambre refleja la pobreza y la desigualdad".

    Ser reconocidos mundialmente por nuestra gastronomía no puede ser el consuelo cuando más de 13,9 millones de peruanos sufren de inseguridad alimentaria en el Perú, según reportes de la FAO.​

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