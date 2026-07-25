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El país con los más altos costos laborales no salariales

“La meta debe ser reducir los costos laborales no salariales sin perjuicio de la protección social, en un contexto de informalidad superior al 70%“.

    María Fernanda Siesquen
    Por

    Estudiante de Economía en la Universidad del Pacífico

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Actualmente, el Perú resalta por el exceso de los denominados costos laborales no salariales, lo que lo posiciona como el país más caro para contratar en América Latina: formalizar a un trabajador puede costarle a una empresa hasta 71,7% adicional sobre su salario, frente a un 37,9% en Chile, uno de los porcentajes más bajos de la región, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo.

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