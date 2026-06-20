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El país del 50%: más allá del hígado y la tribuna

“Nos toca a todos, como ciudadanos, salir del algoritmo, escuchar al otro lado y entender que sus demandas son legítimas”.

    Jasmine Raquel Pacahuala Mallqui
    Por

    Estudiante de Ciencia Política en la UPC

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Las elecciones por fin terminaron y, tras semanas de tensión extrema y actas impugnadas, ya tenemos un nuevo presidente electo. Sin embargo, la foto final de las urnas no cambia por más que ya haya un ganador: el Perú sigue partido exactamente por la mitad. Haber ganado por un puñado de votos no borra el verdadero problema de fondo. Vivimos en un país donde una mitad de la población no entiende las razones de la otra mitad.

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